Fuerte descargo de la madre de Abigail, la pequeña que murió en la puerta de una clínica de Capital

El martes último se dio a conocer una noticia horrible. Una nena de 9 años falleció en la puerta de una clínica de Capital. Horas después la justicia dio a conocer cuál fue la causa de su deceso. La nena tenía neumonía y aparentemente nunca fue tratada de tal infección. La investigación del caso no ha terminado porque la UFI Delitos Especiales todavía está a la espera de estudios complejos que determinarán si hay un culpable o no del deceso de Abigail.

Este fue el mensaje completo de la madre de Abigail:

“Abigail fue atendida el día viernes 07 de Julio en el Cymin, porque presentaba dolor estomacal y dolor corporal, su diagnóstico fue que tenía problemas de indigestión porque lo había comido supuestamente, nunca le hicieron ningún tipo de atención primaria a simple vista le manifestaron diagnóstico y la medicaron por problemas de indigestión. El dia domingo volvió a ser llevada y Atendida en el cymin ya que presentaba los mismos síntomas dolor de abdomen, dolor corporal, y dificultad de respirar su diagnóstico a simple vista era que seguía con indigestión y aparentemente estaba incubando algún estado gripal. Nunca le hicieron placa análisis jamás le revisaron los pulmones o su pulso.

El 11 de Julio fue llevada nuevamente porque seguía con los mimos síntomas sin tener mejoría, al contrario, cada vez le costaba más respirar. Ese día ingresó conmigo en mis brazos, de pies, VIVA, manifesté que no podía respirar que le costaba, más de 10 minutos se tardaron en colocarle oxígeno, ella misma reclamaba a gritos que no respiraba.

Abigail jamás presentó síntomas de fiebre, de tos, nunca tuvo mucosidad, tampoco vomito. No hubo un control como corresponde.

Todo lo QUE DICEN LOS MEDIOS ES FALASO. LA SEÑORA "DIRECTORA DEL LUGAR" QUE DE LA CARA QUE VENGA Y ME DE LA CARA. HDP NI EL PÉSAME ME DIO, ME HIZO CALLARME. Hay ingreso de todo y TODO QUEDO REGRITADO. TODO VA A IR A LA JUSTICIA

JUSTICA POR ABIGAIL

JUSTICIA JUSTICIA HIJA MIA” (sic)