Confirman la causa de muerte de la niña que llegó sin signos vitales a una clínica de Capital

En la tarde de este último martes se conoció la muerte que sufrió una nena de 9 años en la puerta de una clínica de la Capital. Los profesionales hicieron todo lo posible para reanimarla, pero fue en vano, la pequeña perdió la vida. El caso conmocionó a toda la provincia porque no se llegó a decir qué le paso y cuál fue la causa de su muerte. Ahora desde la UFI Delitos Especiales dieron a conocer los resultados de su autopsia.

Según fuentes judiciales, la muerte fue de manera natural. Tuvo un fallo multiorgánico por sepsis en infección de vías respiratorias y la enfermedad que tenía era neumonía. Otro dato muy importante que dio la autopsia es que la forma de muerte de la pequeña no fue violenta.

El fiscal Iván Grassi manifestó temprano a este diario: “Hemos intervenido nosotros porque no estaba ni internada ni había ningún médico que me pueda explicar por qué falleció. Entonces debemos determinar si hay criminalidad o no en su fallecimiento. Para ello será clave el resultado de la autopsia, el cual estará en las próximas horas".

Cabe aclarar que la niña hace aproximadamente 15 días se hizo atender por una intoxicación con monóxido de carbono en ese mismo centro médico, ubicado en la esquina de Catamarca y Santa Fe.

Ante este contexto, el fiscal del caso dio a conocer los plazos a seguir a partir de este momento. Ahora se esperarán los resultados de los estudios complementarios de la anatomía patológica. Con esa información, el caso pasará a la consultora especialista que tiene la unidad fiscal de Delitos Especiales, la doctora Vázquez.