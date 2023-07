La Justicia, a la espera de una prueba clave por el caso de la nena que llegó sin vida a un sanatorio

Según explicó el fiscal Iván Grassi, quien interviene en la causa, “Hemos intervenido nosotros porque no estaba ni internada ni había ningún médico que me pueda explicar por qué falleció. Entonces debemos determinar si hay criminalidad o no en su fallecimiento. Para ello será clave el resultado de la autopsia, el cual estará en las próximas horas"