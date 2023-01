El drama de la primera sanjuanina en dar a luz en 2023

La mujer es ama de casa y su marido trabaja en un taller de chapa y pintura. Es por esto que contó que no logran conseguir un lugar propio. “ Donde vivo es prestado y ya me lo han pedido. En estos días tengo que dejar esta casa”, añadió. A esto se le suma que hasta el momento no consigue a donde mudarse con su familia. “Necesitamos un lugar para estar cómodos con nuestra familia”.

Sobre el parto, contó a este medio que las contracciones comenzaron en la madrugada del 31. Con el paso de las horas se hacían cada vez más fuertes y seguidas. Decidió esperar un poco más y es por eso que a la noche tuvo que dirigirse al hospital. “Quería que naciera antes del brindis”, contó aún emocionada por el suceso.

Para finalizar, agradeció que el parto salió bien y se notó emocionada porque su hija fue la primera de este año. Aún así, espera, junto con su familia, ser ayudada para conseguir una vivienda estable.