El detalle sanjuanino en el festejo de cumpleaños de Yanina Latorre

Embed - Yani Latorre on Instagram: "Una fiesta increible! Un dia maravilloso! Festeje mis 55 rodeada de mi familia y amigos! Me senti muy querida plena. Es hermoso festejar y compartir! Gracias a todos de corazon! Pase el mejor dia del mundo! Y sobre todo muchas gracias a todos los q participaron e hicieron q mi fiesta fiera tan soñada! El video y las imagenes @hobbystudiocreativo La organizacion total de la fiesta @azareseventos La ambientacion @estudiomarisatenguerian El mejor DJ @marianolegui El catering @favacatering La barra de tragos @rfciadebareseneventos Los helados @un_altra_volta La mesa dulce @mariebarcakes Los chocolates @jorgelinapardogarcia El vinito @bodegaputruele Carrito de cafe @segafredoargentina Seguridad @perrotiseguridad Y el mejor show @elpolaco A TODOS GRACIAS! Me hicieron feliz!"

