El corresponsal sanjuanino de Télam contó cómo se enteraron del cierre: "Duele mucho"

Lucero contó que anoche se fueron enterando de la novedad mediante un grupo de WhatsApp laboral, en el que iban narrando cómo se iba vallando el edificio.

Posteriormente, a través de mail, nos informaron "la dispensa por 7 días. Ya hoy bien temprano nos percatamos que todos los accesos a las plataformas de la agencia estaban bloqueados"

"El argumento de que hay muchos kirchnerista no alcanza para cerrarla", apuntó Lucero; y agregó, "podría despolitizarla o cambiar los parámetros de trabajo, pero no cerrarla. Duele mucho, no es algo que uno pueda digerir", finalizó.

Diego Chaher, interventor de Medios Públicos, licenció a los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Télam por un plazo de siete días a partir de hoy. En simultáneo, el sitio web y el habitual servicio de información a través de cables están caídos. Tampoco están disponibles el servicio de fotografías ni el archivo periodístico.

La sede de la Agencia, ubicada en la calle Bolívar, amaneció vallada y rodeada de policías. Los trabajadores que habitualmente cumplen tareas en ese edificio no pudieron ingresar.

“Por medio de la presente se notifica que todo el personal de Télam S.E. se encuentra dispensado de prestar su débito laboral por el plazo de siete (7) días con goce de haberes a partir de las 23:59 horas del domingo 3 de marzo del corriente”, asegura el comunicado difundido este lunes por el interventor Chaher.

Télam fue creada hace 78 años y es la agencia de noticias más grande del país, al contar con 700 empleados y una producción de alrededor de 500 artículos por día.

En este contexto, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) emitió un comunicado en defensa de la empresa, al señalar “la necesidad de que el país cuente con una agencia de noticias de carácter estatal –y no gubernamental- que garantice a la ciudadanía el acceso a una información plural. Es necesario encontrarle a Télam un camino más adecuado, protegiendo y potenciando su rol clave en una democracia”.