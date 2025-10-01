miércoles 1 de octubre 2025

En octubre

El Chalet Cantoni abre sus puertas a tres propuestas imperdibles

Se vienen talleres de arte, formación y una gran feria para la familia. Conocé los detalles

Por Mario Godoy
El Chalet Cantoni volverá a llenarse de actividades en octubre.

El Chalet Cantoni volverá a llenarse de actividades en octubre.

El Chalet Cantoni, se prepara para un octubre cargado de propuestas culturales y formativas que invitan a la comunidad a participar, crecer y disfrutar de expresiones artísticas.

Por un lado, el próximo 7 de octubre, de 19 a 21, se llevará a cabo el Taller de Formación en Imagen, Ceremonial y Protocolo, a cargo de la especialista Silvia Vogel. Esta propuesta está pensada para quienes deseen potenciar su desarrollo personal, desenvolverse con seguridad en diferentes ámbitos, y transformar situaciones cotidianas en oportunidades de crecimiento. El taller brindará herramientas concretas para mejorar la comunicación a través de la imagen, los buenos modales y la cortesía, incluso ante reclamos o situaciones difíciles. El arancel es de $10.000 y las inscripciones se pueden realizar en este link.

A esta actividad formativa se suma una propuesta artística que invita a sumergirse en la tradición del bodegón desde una mirada expresiva y contemporánea. Se trata del Taller de Pintura en Óleo, que inicia el lunes 6 de octubre y se extenderá hasta el 24 de noviembre, con clases semanales de 18 a 20. No es necesario tener experiencia previa, y los materiales están incluidos. En este espacio, los asistentes podrán transformar objetos cotidianos en obras, aprendiendo técnicas específicas y desarrollando su impronta personal. Los cupos son limitados y la inscripción ya se encuentra habilitada a través del siguiente formulario. Para más información, se puede contactar al 264-562-1325 o escribir a [email protected].

Y como si todo esto fuera poco, el viernes 3 de octubre, el espacio cultural será sede de una nueva edición del ya clásico Slam Poético San Juan Boca de Zorro, que celebra su 7ma edición. La jornada comenzará a las 18, con una gran feria de emprendimientos, literatura y arte, y a las 21 dará inicio la competencia poética que reúne a voces nuevas y consagradas en un ambiente de pasión, palabra y comunidad. El evento contará con música en vivo, poesía performática, feria, vinito y buena compañía. Las entradas pueden reservarse enviando un mensaje directo al perfil de Instagram @slamsj.bocadezorro.

