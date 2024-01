https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1745947387279905221&partner=&hide_thread=false El beso de un periodista sanjuanino con Lionel Scaloni en Córdoba: el video pic.twitter.com/aldvLLOc1Z — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 12, 2024

"Veníamos de Villa María y me quedo sin nafta. Me quedo reserva. Nos paramos en la YPF. Nos bajamos y me dice mi amigo, que venía atrás, '¿ese no es Scaloni?". Así relató Moyano el inusual episodio que marcó su viaje. Una anécdota que demuestra cómo los acontecimientos más inesperados pueden transformar un simple viaje en una experiencia inolvidable.

El periodista, junto con sus amigos, disfrutó de este encuentro casual que dejó una sonrisa dibujada en su alma. También estuvo con el comediante santafesino Miguel Del Sel.