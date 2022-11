El barrio Misiones estrenó luz LED y obras en plaza Juan Pablo II

“Sabemos que hay muchos vecinos que por años han hecho gestiones sin ser escuchados. Hasta que el equipo del señor intendente y se dio el tiempo de ir escuchándonos y al señor intendente por la cercanía, no es la primera vez que viene y recorre hablando con los vecinos. Estamos felices con esta oportunidad” dijo el vecino Hernán Alvis. Es el deseo de todo padre tener un lugar para que nuestros hijos y nietos puedan jugar; y para que nuestros mayores tengan un punto de encuentro amplio, seguro y fresco. Son los mayores los que muchas veces organizaron las fiestas patrias en este lugar, invitando a los vecinos también del barrio Corrientes”, destacó Alvis. “Como decía una vecina, ahora sentimos que ya no termina la Capital en calle San Lorenzo. Y esperamos que con el Ecoparque toda esta zona norte tenga mucha más vida en Capital”. “Sabemos que hay muchos vecinos que por años han hecho gestiones sin ser escuchados. Hasta que el equipo del señor intendente y se dio el tiempo de ir escuchándonos y al señor intendente por la cercanía, no es la primera vez que viene y recorre hablando con los vecinos. Estamos felices con esta oportunidad” dijo el vecino Hernán Alvis. Es el deseo de todo padre tener un lugar para que nuestros hijos y nietos puedan jugar; y para que nuestros mayores tengan un punto de encuentro amplio, seguro y fresco. Son los mayores los que muchas veces organizaron las fiestas patrias en este lugar, invitando a los vecinos también del barrio Corrientes”, destacó Alvis. “Como decía una vecina, ahora sentimos que ya no termina la Capital en calle San Lorenzo. Y esperamos que con el Ecoparque toda esta zona norte tenga mucha más vida en Capital”.

92414357-9c0f-425d-bbaa-8d75bcb636d6.jpg

“Nos pone muy contentos estos momentos de concreciones”, dijo Baistrocchi a su turno. “Entendemos que las plazas son muy importantes para las familias, que vienen con los niños aquí. Las plazas son la parte más linda de las obras, le dan confort al barrio. Esta es la número 11 ó 12 del año. Pasé por Las Lilas acá muy cerquita y dentro de poco allí también vamos a inaugurar en una inversión junto a la Secretaría de Deportes un playón muy lindo en lo que era baldío. Está próximo a terminar la obra del Parque Solares, urbanización de Villa Safe, Barrio Santa Elena, Villa El Pino y La Rioja Chica” dijo el jefe comunal. “No es casualidad, nos ha costado y hemos tenido muchas dificultades. Pero tratamos de llevarles a todos un poquito. Nuestros dos primeros años invertimos en las periferias y poco en el microcentro. Hoy invertimos en la reparación de veredas y en la Plaza 25 de Mayo. Podemos hacerlo porque desde que llegamos al municipio mejoramos la administración y pudimos quintuplicar lo destinado a la obra pública. Así podemos invertir acá en Concepción, en Trinidad, en Desamparados y en el Centro” aseguró Baistrocchi.