Dolor en San Juan por la repentina muerte del periodista Rolando Chiffel

Política Antonio Canales, otro reconocido periodista querellado por el primo de Uñac por una crítica: "No me pasó nunca"

image.png

Con larga trayectoria, a lo largo de su vida Chiffel, quien se autodefinía como "escritos, periodista, gestor cultural y promotor de la lectura", se desempeñó en medios gráficos y una gran cantidad de radios de la provincia, como Radio Santa Lucía, Radio del Sur, Radio la Super, Radio Máxima.

Sumado a eso, durante cuatro años y hasta diciembre de 2015 ocupó el cargo de secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ullum. Y más tarde fue coordinador de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Chimbas.

image.png

En mayo de 2018 sufrió un ACV que afectó considerablemente su salud, pero logró salir adelante para continuar con su vida y el desarrollo de su profesión. “Estoy muy feliz. Hace unos años me dio un ACV que me dejó medio cuerpo paralizado, pero por suerte con mi bastón me da para moverme y volver a ponerme delante de un programa que vengo haciendo hace 27 años”, había comentado Rolando a Tiempo de San Juan allá por 2022, cuando emprendía un nuevo desafío radial.

Con un mensaje provocador y cercano a la gente y un perfil que marcó la defensa de los derechos de los niños y los derechos de la comunidad LGBTQ+, Rolando se fue dejando huella en San Juan.

Sus restos serán velados en salas velatorias de Lannuse & Annecchini hasta las 12 de este miércoles 26 de marzo e inuhumados en el crematorio Cerros del Oeste.