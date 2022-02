La XXVII aventura radiofónica del Rolo Chiffel

Auténtico. 27 años después de aquella primera vez frente al micrófono se mantiene fiel a su estilo y va por más. Ni un ACV, ocurrido hace unos cuatro años atrás, ni el desagradable Covid 19 lo apartaron del camino de la información y mucho menos de la opinión. Rolando Chiffel regresa el 7 de febrero recargado y más preparado que nunca para hablar y dar que hablar.

‘Rolando en primera persona’ engalanará de lunes a viernes, de 12:30 a 14:30 hs., el 103.1 Mzh de La Super. Junto al reconocido analista político Ricardo Zoe Ortiz, el ‘Rolo’, como lo conoce todo el mundo, abordará la realidad que rodea a los sanjuaninos sin medias tintas. Yendo al hueso de la noticia y poniendo sobre la mesa toda su experiencia y especial manera de conectar con la gente.

Y es que Chiffel no pasa desapercibido. Es de hacer personalidades que cuenta con seguidores a ultranza y quisquillosos detractores, para los que él siempre tiene algo guardado.

“Estoy muy feliz. Hace unos años me dio un ACV que me dejó medio cuerpo paralizado, pero por suerte con mi bastón me da para moverme y volver a ponerme delante de un programa que vengo haciendo hace 27 años”, comentó Rolo, quien atinadamente no dejó pasar la oportunidad de agradecer el gran detalle de Fernando Heredia, propietario de La Super.

“La gente de la radio está trabajando a full porque han tenido que pasar el estudio de un primer piso a planta baja para que yo pueda acceder. Ese tipo de gestos hablan por sí solos de la calidad de gente que hay en la radio”, resaltó la pareja de Beto (Eduardo Quiroga), su gran apoyo en lo profesional, pero fundamental en lo personal.

Pero, como era de esperar justamente de un profesional así, la versión 2022 de ‘Rolando en primera persona’ viene acompañado de secciones más que interesantes y llamadas a ser protagonistas por el peso propio de su contenido y de su fin: “Periodistas, Coronavirus, Diversidad, Niños y Música”.

Sus nombres son más que elocuentes, pero cada uno alberga una vuelta de tuerca –frase periodística si las hay- para cautivar al oyente y mantenerlo pendiente semana tras semana.

El Rolo está súper entusiasmado con este volver a empezar y con la seguridad de que serán muchos los oyentes que le profesarán fidelidad radiofónica a la hora del almuerzo.