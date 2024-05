Dolor por la muerte de uno de los principales referentes del mundo gaucho sanjuanino

Embed - Q.E.P.D. Don Pepe Marti... - Federación Gaucha Sanjuanina II

Hijo de españoles y dueño de una gran pasión por las tradiciones gauchas sanjuaninas, Pepe fue el creador de la agrupación gaucha “Troperos de Santa Lucía”.

Conocido por todos los miembros del gauchaje sanjuanino, hace unos años, el hombre relató a Tiempo de San Juan que su pasión por el campo comenzó cuando tenía sólo 6 años y su familia se trasladó a una finca de 9 de Julio, donde tomó contacto con los peones. “Empecé a perseguir avestruces, luego seguí con las jineteadas. Corría por los campos con los caballos, siempre me pareció un animal muy noble”, había recordado Martí.

Ya de grande, además participar en competencias de destreza y jineteadas y de ser parte de innumerables cabalgatas, Don Pepe comenzó a trabajar en el mundo de la talabartería. Empezó en la empresa de Ángel Ginestar, aprendió el oficio y luego inauguró “La casa del ensillado”, una de las talabarterías más importantes de la provincia.

A finales del mes pasado, su hijo Juan Carlos Martí había contado a Tiempo de San Juan que su padre había decidió dejar el negocio en sus manos, para que continuara su legado. “Es un legado talabartero. La idea es que sobreviva. Sostener una trayectoria de 50 años no es fácil. Es raro el día que no vayan clientes, hoy hay un montón de negocio más, pero a nosotros nos marca una trayectoria, y es ahí donde no podemos fallar”, comentó Juan Carlos.

Del mismo modo, la familia mantendrá vivo el trabajo y la dedicación de Don Pepe, participando de los eventos y actividades organizados por la agrupación santaluceña que su padre creó.