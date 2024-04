Los Martí, sinónimos de tradición, legado y gauchaje sanjuanino

IMG_9430.JPG

“Es un legado talabartero. La idea es que sobreviva. Sostener una trayectoria de 50 años no es fácil. Es raro el día que no vayan clientes, hoy hay un montón de negocio más, pero a nosotros nos marca una trayectoria, y es ahí donde no podemos fallar”, comenta Juan Carlos.

La familia Martí es reconocida en el mundo gauchesco y tradicional no solo de San Juan sino del país. Sucede que además de mantener en pie uno de los negocios más tradicionales de la provincia, fueron los primeros en armar la Agrupación gaucha Troperos de Santa Lucía. Además, José Martí fue Campeón en Jesús María en 2016 y volvió a repetir podio en el 2017.

IMG_9432.JPG

Al respecto, Juan Carlos relata que lamentablemente una tragedia los marcó y la tropilla dejó de existir. “Hace tres años atrás tuvimos la desgracia de tener un accidente en la bajada del Colorado, donde volcamos y murieron un total de 26 caballos. Eso fue muy doloroso y no hemos podido reponernos. Tenemos toda una vida con el caballo”, detalla.

En los anhelos de Juan Carlos, sueña con los años de oro de la talabartería, donde aún se mantenía viva en las familias sanjuaninas el sentido gauchesco, la paisanada, las tradiciones criollas y ese orgullo folclórico, y espera que vuelvan.

IMG_9431.JPG

“Nos hemos ido adecuando a los tiempos actuales. Tenemos regionales, regalos, todo lo que necesita el caballo. Trabajamos calidad, porque por ahí vendes algo barato, y a los dos días ves que no queda, se achico, se rompió, y llevamos toda una vida vistiendo a los gauchos y por eso no podemos fallar”, reflexionó el talabartero sanjuanino.