viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La música, de luto

Dolor en Jáchal por la muerte de "Carloncho", un querido artista que sufrió un ACV

Carlos Álvarez falleció este jueves en el Hospital Rawson tras complicaciones derivadas de un ACV. Su partida generó profundo pesar en la comunidad, que lo despidió con oraciones y mensajes de afecto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tristeza en Jáchal tras confirmarse la muerte de Carlos “Carloncho” Álvarez, un reconocido cantante del grupo “Nostalgia” y una de las figuras más queridas del ambiente musical del departamento. El artista falleció este jueves al mediodía en el Hospital Guillermo Rawson, luego de sufrir un paro cardíaco consecuencia del ACV que lo había afectado días atrás.

Lee además
Dolor en la comunidad sanjuanina por el fallecimiento de un chofer de ambulancia del Hospital de Huaco.
Dolor

Una comunidad sanjuanina sufre por el fallecimiento de un querido chofer de ambulancia
jachal volvio a brillar: una multitud celebro la segunda noche de la fiesta nacional de la tradicion
En fotos

Jáchal volvió a brillar: una multitud celebró la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Tradición

Según informó el portal Jáchal Transmite, el artista había sido trasladado de urgencia a la Capital tras descompensarse. Luego del Accidente Cerebro Vascular, se activó el protocolo de emergencia y un vuelo sanitario lo trasladó hasta el Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente por una grave hemorragia intracraneal. Pese al esfuerzo del equipo médico, su estado era crítico y solo quedaba esperar su evolución.

En paralelo, vecinos, familiares y amigos se unieron en cadenas de oración que se multiplicaron en redes sociales y reuniones espontáneas, reflejando el enorme aprecio que “Carloncho” despertaba. Su voz, inconfundible en los clásicos de Leo Dan, y su constante participación en eventos solidarios junto al grupo “Nostalgia” lo habían convertido en un símbolo jachallero.

El Club Sportivo Argentinos de La Florida también lamentó públicamente su partida. “Descansa Carloncho, ya estás en manos de Dios donde nos encontraremos todos algún día”, expresaron desde la institución. Otros mensajes de despedida también se multiplicaron: “Acompaño a toda la familia en este momento de tanto dolor. Que el alma de Carlos descanse en paz”, publicó un allegado.

image

Los restos del querido cantante fueron velados en la Cochería San Ramón de Jáchal y posteriormente sepultados en el cementerio municipal del departamento norteño.

image
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre en Jáchal por dañar un auto y amenazar con un cuchillo

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Bomberos sanjuaninos rescataron a un pequeño gato que había quedado atascado en un caño

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

"Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos": Orrego celebró la edición 2025 de la FNS

El Gobernador, con muchos saludos y fotos en el segundo día de la FNS 2025

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

En exclusiva: así sonó "San Juan por mi sangre" en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

El Parque Industrial de Albardón se agranda con la radicación de empresas del Cluster Berazategui.
Inversiones

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio
Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

Te Puede Interesar

Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos: Orrego celebró la edición 2025 de la FNS
Acto de apertura

"Esta fiesta tiene los ingredientes que los sanjuaninos necesitamos": Orrego celebró la edición 2025 de la FNS

Por Redacción Tiempo de San Juan
La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón
Pura pasión

La resurrección de Punteto: nuevas disciplinas, títulos y una reconstrucción a pulmón

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol
El ventarrón ya es pasado

Importante movimiento en Pocito para la día II de la Fiesta Nacional del Sol

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito
Policía Federal

Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

En exclusiva: así sonó San Juan por mi sangre en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central
Piel de gallina

En exclusiva: así sonó "San Juan por mi sangre" en la intimidad de los 50 guitarristas del espectáculo central