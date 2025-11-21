Dolor en Jáchal por la muerte de "Carloncho", un querido artista que sufrió un ACV

Tristeza en Jáchal tras confirmarse la muerte de Carlos “Carloncho” Álvarez , un reconocido cantante del grupo “Nostalgia” y una de las figuras más queridas del ambiente musical del departamento. El artista falleció este jueves al mediodía en el Hospital Guillermo Rawson, luego de sufrir un paro cardíaco consecuencia del ACV que lo había afectado días atrás.

Según informó el portal Jáchal Transmite, el artista había sido trasladado de urgencia a la Capital tras descompensarse. Luego del Accidente Cerebro Vascular, se activó el protocolo de emergencia y un vuelo sanitario lo trasladó hasta el Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente por una grave hemorragia intracraneal. Pese al esfuerzo del equipo médico, su estado era crítico y solo quedaba esperar su evolución.

En paralelo, vecinos, familiares y amigos se unieron en cadenas de oración que se multiplicaron en redes sociales y reuniones espontáneas, reflejando el enorme aprecio que “Carloncho” despertaba. Su voz, inconfundible en los clásicos de Leo Dan, y su constante participación en eventos solidarios junto al grupo “Nostalgia” lo habían convertido en un símbolo jachallero.

El Club Sportivo Argentinos de La Florida también lamentó públicamente su partida. “Descansa Carloncho, ya estás en manos de Dios donde nos encontraremos todos algún día”, expresaron desde la institución. Otros mensajes de despedida también se multiplicaron: “Acompaño a toda la familia en este momento de tanto dolor. Que el alma de Carlos descanse en paz”, publicó un allegado.

Los restos del querido cantante fueron velados en la Cochería San Ramón de Jáchal y posteriormente sepultados en el cementerio municipal del departamento norteño.