"Divorciate en 12 cuotas": la insólita campaña de un estudio jurídico sanjuanino

Divorciarse suele ser la salida más sana cuando la situación de pareja no da para más pero, no muchos hablan de lo costoso que suele ser el proceso, sobre todo por lo que hay que pagarle a los abogados.

Es por eso que, un estudio de abogados sanjuanino encontró una forma bastante creativa y también polémica, para promocionar sus servicios.

El mismo se llama Cano y Asociados y publicó un aviso en sus redes sociales que generó todo tipo de reacciones, desde risas hasta indignación en algunos casos.

divorcio san juan 12.png

"No te divorciás porque no querés. No lo postergues más", dice el aviso que generó miles de reacciones en Facebook.

El estudio que está ubicado en calle Jujuy, publicita sus servicios y los ofrece en 12 cuotas. "Divorciante en 12 cuotas de $8.820", dice el banner en el que publicitan sus servicios. Para pensarlo.