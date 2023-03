Desde reciclar efluentes a imitar el modelo israelí: ejes para combatir la sequía en San Juan

acueducto.jpg En el marco de la Semana del Agua, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través del Departamento de Hidráulica dio a conocer el pronóstico hídrico en octubre último.

Estos 992.88 hm3 implican que se recuperó un poco pero no lo suficiente. El que el escurrimiento promedio es de 1.800 hm3, teniendo en cuenta las mediciones que se hacen desde el año 1909. En la temporada pasada se dieron 536 hm3 lo que marcó el año de mayor sequía de la historia. Es decir que se está mejorando pero no se puede celebrar: "sube, pero si se considera la media estamos al 50%", explicó el funcionario.

Cascón ahondó sobre la situación seca: "se cumplió el pronóstico pero no significa que salimos de la crisis. Si a eso le sumamos que no tenemos reservas en los diques, quedamos con la necesidad de volver a hacer reservas para primavera, y los productores quieren agua desde agosto, entonces apelamos a los diques que regulan la entrega".

¿Cómo están los diques? Según explicó el funcionario, con 4 días de corte programados ha subido algo su nivel. Los Caracoles es el que está más bajo, en la mínima cota de emergencia y no está generando energía. Punta Negra está generando algo de energía pero debe volver a cerrar. Ullum es el que provee de agua potable y tiene restricciones. Es decir, los diques de San Juan "están en el límite del agua disponible", describió el funcionario.

dique.jpg

Por otro lado, están los acuíferos subterráneos, de los que se alimentan los pozos, a los que se les está agotando la reserva. Cascón lo analizó así: "muchos pensaron que era inagotable pero desde que el río no escurre libremente por la costanera no tiene recarga. Es un recipiente del que se saca y no se llena". Así, hacer más perforaciones es una solución al problema de la sequía pero esta situación de los acuíferos hace perder ilusiones.

"No hemos querido crecer en perforaciones como una solución mágica, porque no es sostenible en el tiempo. Mientras más profundo es el pozo, más energía se necesita", informó el secretario del Agua.

"El agua subterránea abastece a los sistemas de OSSE, canales y fincas directamente. Hoy estamos analizando el escenario del acuífero subterráneo y su aporte y viendo cómo mantener el equilibrio", detalló.

Los especialistas trabajan en mirar estimaciones de demanda y extracción y buscan tener más mediciones de agua subterránea. También saben que el Río San Juan tiene un comportamiento cíclico, con lo que vendrán años mejores para recargar, pero se hacen esperar y mientras tanto hay que tomar medidas.

Los ciclos de los que se habla son largos. Por ejemplo, manejan estudios del especialista en el área, el ingeniero y doctor Oscar Dölling, que postula el impacto de la dinámica solar en los escurrimientos de ríos en Argentina, según mencionó Cascón. De acuerdo a esta visión, se explica que en San Juan en 1972 vinieron 3.500 hm3 y como no existían los diques como ahora, se recargó el acuífero. "Ahora es diferente y tenemos que tener una estrategia", dijo el funcionario.

Explicó que se está haciendo un relevamiento de las perforaciones y se están estudiando las cuencas, no sólo las del Valle de Tulum, a la vez que se hace un monitoreo de calidad. Por ejemplo, hay infiltraciones cloacales por pozos negros en las napas que van disminuyendo a medida que se concretan las redes sanitarias. Apuntan hacia un monitoreo permanente para delinear políticas públicas.

"Todo esto nos ayuda a corregir los procedimientos, los permisos temporarios, también corregir los permisos de perforación y ver qué caudal tienen de potencia regantes, uniones vecinales y OSSE", dijo.

Por otro lado está el consumo de los sanjuaninos, en el que sigue dándose el derroche: en promedio triplica los litros que la OMS recomienda por día por habitante. OSSE empezó a colocar 1.500 medidores en barrios pudientes de San Juan para medir consumos y concientizar a los que se exceden.

Las estrategias contra la sequía

-Riego a demanda

Como el agua es escasa, es un constante tironeo de Hidráulica con los regantes. "Todos queremos agua pero tenemos que guardarla para eso. Por ahí lo que cuesta es ponerse de acuerdo entre todos. En qué momento darles el agua", opinó Cascón.

Por ejemplo, a los regantes de hortalizas de invierno no les sirve el calendario actual. Entonces se está trabajando en cambiar el sistema, establecer el riego por demanda, es decir, darle agua a quien necesita en el momento que la necesita, porque ahora se entrega a todos por igual y hay productores que no la necesitan porque su cultivo es de otra temporada.

"Hablamos de entregar mediante un cambio de tecnología, de compuertas o entubados, que se le entregue a cada uno en su época de cultivo. Hoy con los canales se entrega a todos por igual. Pero cuando se planteó la ley de eficiencia hídrica se entendió como que les queremos quitar agua, y nunca se planteó así", explicó el dilema.

Hoy está vigente una ley de aguas que habla de un coeficiente instantáneo e impide las entregas diferenciales. "El proyecto de ley oficial tuvo oposiciones. Estamos viendo de explicar mejor. Se corrigió tres o cuatro veces el borrador y siempre hemos tenido la predisposición. No hay muchos proyectos de ley que se pongan tanto en consideración como en este caso. La idea es terminar de definirlo y mandarlo a Diputados", destacó Cascón.

Muchas de estas cuestiones se discuten en la Mesa del Agua, creada como espacio de debate en San Juan justamente para definir acciones que cuiden el vital elemento.

mesa del agua.jpg La Mesa Permanente de Gestión Integrada es un órgano que garantiza la participación ciudadana en el manejo del agua en San Juan.

-Reutilización de efluentes

También se impulsa oficialmente la ley de reuso de efluentes. Se trata de una estrategia de la cual ya hay ejemplos en algunas provincias como Mendoza y en más de cincuenta países en el mundo. Consiste en utilizar líquidos cloacales y / o industriales tratados para regar áreas o destinos que requieran agua no potable.

En San Juan ya manejan un borrador del proyecto y en la Secretaría del Agua tuvieron reuniones con técnicos del INTA y del INTI, con la meta de echar a andar la prueba piloto este año.

"Hay una experiencia en Mendoza y pensamos tomar ese desempeño como referencia", contó Cascón. Se trata de ACREs (Área de Cultivos Restringidos Especiales), lanzado en 2019 en la vecina provincia, que permite el desarrollo de riego agrícola a partir del reuso de los efluentes cloacales tratados en la planta de tratamiento que posee el departamento de Santa Rosa.

"El agua que se trata no para regar un cultivo que vaya a una ensalada cruda, puede ser un cultivo que pase a desarrollo industrial y en el tratamiento deberíamos ajustar parámetros", detalló. Y agregó: "Una de las opciones es regar cultivos forestales. Es muy interesante, seguro debe generarse infraestructura. Estamos pensando que entre un 5% y un 10% de la oferta actual de agua podríamos recolectarla de este uso. Esto no le quita nada a nadie y es agua con nutrientes".

-La sapiencia de los israelíes

En Israel, el 80% de los efluentes son reusados, destacó el funcionario uñaquista. Es que San Juan firmó en septiembre de 2022 un convenio para tener junto con Mendoza asesoramiento de la empresa que administra el agua en Israel, Mekorot, para la elaboración de un Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua.

agua mekorot.jpg El 15 de febrero de este año, el presidente de Mekorot visitó San Juan para analizar el avance del Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua entre San Juan y el Estado de Israel.

En este marco, vienen 10 días cada mes expertos israelíes a trabajar con los técnicos sanjuaninos. "Siempre es enriquecedor, la enseñanza principal es que para poder gestionar el agua hay que medir, tener el número de la eficiencia, así como mejoramos el pronóstico, medir los comportamientos de afluentes, compuertas y pérdidas", valoró Cascón.

-La obra para más de un millón de sanjuaninos

Según los resultados parciales del Censo 2022, la provincia tiene 818.234 habitantes y se espera que en pocos años crezca, como también sus necesidades de agua. En este marco, en San Juan se está ejecutando una megaobra pensando en la demanda de agua del futuro, con más de un millón de habitantes: el Acueducto Gran Tulum. Es tan grande que se trabaja en diferentes frentes y se espera que se termine en 2025.

agua acueducto.jpg El acueducto Gran Tulum, una megaobra para abastecer de agua de calidad a los sanjuaninos del futuro, avanza en varios frentes de obra.

Este acueducto se construye con dos ejes, que son la cañería de cientos de metros y el Establecimiento Potabilizador Punta Negra, que se construye al pie de la presa del Dique Punta Negra y que tiene la particularidad de nuevas tecnologías aplicadas y el aprovechamiento de la excelente cantidad y calidad de agua a tratar.

A la par del acueducto se hace la obra complementaria de Red Cloacal que beneficiará a los departamentos Zonda y Ullum.

Esta obra es emblemática pero hay múltiples en ejecución o planificadas que tienen que ver con el manejo hídrico como el Acueducto Sur, en Sarmiento; los sistemas integrales de provisión de agua potable de Médano de Oro (Rawson) y de Albardón; además de varios trabajos financiados por fideicomisos mineros.