Sequía en San Juan: recrudeció la disputa por el agua

En medio de ese contexto los productores del valle de Tulum han salido a decir que necesitan más agua por las altas temperaturas reinantes, y que es clave conseguirla ahora no solo porque aún tienen uvas por cosechar, sino porque en esta época se definen los futuros rendimientos. A eso se sumaron otros dos focos de conflicto, uno en Valle Fértil donde hubo una toma de edificio de hidráulica por la falta de agua, que se solucionó ante la intervención provincial. El otro sucede en La Bebida, donde los viñateros llevan dos semanas sin poder regar por el embanque del dique Soldano y aún no hay fecha exacta de solución.

Las autoridades Hidráulica se mantienen firmes con la postura de que no hay más agua para entregar. Guadalupe López, directora de Hidráulica; dijo esta mañana que desde hace dos semanas los diques se mantienen en un “delicado equilibrio” porque “solo tienen para dos días de reservas’’, ya que se sigue entregando más agua de la que trae el río. Por eso descartó que pueda haber alguna modificación en el cronograma de cortes de riego por canales para el campo. ‘’Estamos en una situación extrema, seguimos con el caudal muy bajo y no podemos poner en riesgo el consumo de la población’’, indicó López. Añadió que las estimaciones que hace Hidráulica hacen prever que se podrá cumplir el cronograma de cortes consensuado hace dos semanas, pero no descartó que, si la situación empeora, se pueda profundizar.

Andrés Roca, productor vitivinícola y presidente de la Junta de Riego de Caucete, contó que los parrales están muy secos “y lo único que hacemos es adaptarnos a lo que dicen las autoridades que no hay agua’’. Insistió en que los suelos no tienen humedad, ya que se riegan y por el calor hay mucha evaporación. ‘’Y si no regamos ahora, no vamos a tener rindes el año próximo. La merma actual responde también a la escasez hídrica del 2021 y del 2022, no solo viene de ahora”, aseguró.

Hay otros productores –no todos- que disponen de pozos de extracción de agua propios, que pueden encenderlos si nos les alcanza el agua que viene por distribución de canales, pero esto también está limitado porque con las quitas de subsidios y aumentos tarifarios, las facturas son tremendas. ‘’Son facturas altísimas las que llegan, difícil de afrontar para los productores en este momento’’, dijo Eduardo Garcés, Presidente de la Junta de Riego de Chimbas. Este productor reclama la entrega de más agua para riego y que se embalse menos en los diques.

“Hay días de enero que el río trajo más agua que el año pasado, y nos han informado que los diques tienen 100 hectómetros cúbicos almacenados. Que no embalsen ahora y nos envíen agua para los cultivos’’, pidió Garcés. El productor cuestionó que en la prórroga de la ley de Emergencia Hídrica que sancionaron los diputados a fines de 2022 se haya incorporado un artículo que especifica que hay que mantener una cota mínima de agua en los embalses. “Van a embalsar agua en los diques y no tendremos agua para regar y asegurar los rindes para la próxima cosecha”, se quejó.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura estima que la merma en la producción de uva este año será la más baja de la historia, con una caída promedio del 21% por las inclemencias climáticas de la temporada, que incluyeron heladas tardías y granizos, combinadas con la sequía. Para Roca, en el este sanjuanino deben quedar poco más de dos semanas de cosecha. En opinión de Garcés, presidente de la Junta de Chimbas, en cambio, la cosecha se extenderá hasta mediados de abril, por la escasez de mano de obra para levantar las uvas. Por eso este último productor pide ms agua de riego ahora: “con el calor que hace, sin regar la uva se convertirá en pasa en los parrales. Y el resto se tiene que regar para que la planta guarde reservas y pueda brotar el año próximo”, aseguró.

El cronograma de cortes

Esta temporada los regantes y la Dirección de Hidráulica establecieron un cronograma de corte de agua por los canales de riego que empieza a las cero horas de este domingo 12 de marzo, y que se extenderá por 12 días hasta el 23 de marzo. Luego viene un breve lapso de 8 días donde se reanudará el suministro de agua de riego (entre el 24 y 31 de marzo) para entregar algo de humedad a los cultivos. En abril, las compuertas volverán a cerrarse 13 días en total; Los primeros 9 días del mes y luego del 27 de abril donde el sistema quedará completamente cerrado hasta el 13 de agosto. ‘’En la última reunión hace 10 días, logramos días extra de agua, porque Hidráulica proponía 16 días de corte en marzo y se quedó finalmente en 12 y en abril logramos meter 3 días mas con agua’’, explicó Roca.

Problemas en La Bebida y Valle Fértil

Los productores de La Bebida están desde hace dos semanas sin agua de riego. El corte inicial fue por pedido de Obras Sanitarias para la colocación de un caño del acueducto. Pero el fin de semana de Carnaval llovió y el material de arrastre embancó por completo el dique Soldano. López dijo que se intentó drenarlo con bombas, pero ante la imposibilidad ahora se trata de realizar una especie de canaleta con la meta de poder abrir las compuertas. ‘’Creemos que la semana que viene podremos solucionarlo, pero no puedo arriesgar fechas’’, dijo la directora de Hidráulica.

uvas falta de agua y calor.jpeg Uvas en un viñedo de La Bebida: con 15 días sin regar y las altas temperaturas, los racimos se están haciendo pasas.

Los productores de Valle Fértil también sufrieron el taponamiento de un túnel de recarga de agua por falta de mantenimiento, y los regantes en protesta; tomaron ayer la sede de la delegación de Hidráulica. El conflicto se destrabó con la llegada de López en la misma jornada, pero el problema aún no se soluciona. La funcionaria dijo que se han reparado compuertas y se está construyendo una canaleta para poder drenar la poca agua que hay por la escasez hídrica. La funcionaria anticipó que se firmará un convenio con el municipio para poder hacer un mantenimiento integral, siempre que sea consensuado con los productores.