Del dramatismo al milagro: el conmovedor relato de los policías que salvaron a una bebé en Rawson

"Sentía que los padres gritaban, pensaba que se peleaban. Después me di cuenta que no, que algo estaba pasando y cuando salí vi que otro vecino corría a pedir ayuda a los policías de la garita", contó a Tiempo de San Juan uno de los vecinos y testigo del episodio.

Y así fue. Un vecino corrió hasta la garita policial, que afortunadamente está a unos cien metros del departamento donde Catalina se ahogaba, para pedir ayuda a los policías que cumplen adicionales en dicho lugar.

Allí encontró al sargento Rolando Navas, al cabo primero Jonatan Castillo y al agente Emanuel Pelletier, quienes rápidamente corrieron para auxiliar a la niña.

Tras realizarle varios minutos de RCP, la menor vomitó y reaccionó. Inmediatamente fue trasladada al Centro de Salud que se encuentra en el interior del barrio, donde la asistieron y, posteriormente, la trasladaron al Hospital Rawson. Afortunadamente se encuentra en buen estado de salud.

“Fue un momento muy duro, sobre todo poder mantener la calma en un escenario tan difícil, donde los padres y los vecinos estaban muy nerviosos. A mi particularmente me emocionó mucho ver que la nena reaccionó, porque llevo poco tiempo en la policía y tengo un nene chiquito, así que me tocó muy de cerca”, relató emocionado a Tiempo de San Juan Emanuel.

Por su parte, Castillo, expresó que “no es la primera vez que me toca atravesar una situación así, pero no siempre el final es feliz. Es muy gratificante poder salvar y ayudar a las personas. Es algo para lo que nos preparan y poder lograrlo es muy emocionante”

Mirá el relato completo de los policías que le salvaron la vida a Catalina: