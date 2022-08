De qué departamentos son las tejedoras que hicieron "La mejor ruana sanjuanina"

Como no lo conocías

En la categoría Dos Agujas:

1er puesto: Claudia Quilpatay

2do puesto: Carina Mereles

3er puesto: Fresia Muñoz

En la categoría Telar:

1er puesto: Hilda Mabel Castro

2do puesto: Guadalupe Daneri

3er puesto: Mirta Quintero

En la categoría Crochet:

1er puesto: Romina Molina

2do puesto: Andrea Gonzalez

3er puesto: Nilda Carrizo

Claudia Quilpatay, quien obtuvo el primer puesto en categoría Dos Agujas, comentó: “Se siente mucha emoción, me encantó participar, nunca había participado en algo así”. Además, agregó “Me inspiré en San Juan, hice la guarda como el sol sanjuanino, los colores de la montaña. Este premio me inspira a crear productos nuevos, me da más ganas de seguir”.

Por su parte, Mabel Castro, ganadora en la categoría Telar, compartió su felicidad: “Estoy re contenta, porque lo que hicieron todas las chicas es muy lindo, y no me lo esperaba, yo venía a participar. Me inspiré en la llama sanjuanina, que figura en la guarda atrás de la ruana, y adelante tiene la Cruz andina, que sería la estrella huarpe”.

Sin dudas este es un oficio que se transmite de generación en generación. En ese sentido, otra de las tejedoras que fueron premiadas, Andrea Gonzalez, dijo visiblemente emocionada: “Tejo desde muy chiquitita, mi bisabuela me enseñó, después mi abuela, mi mamá, y ahora yo. Para hacerla unisex le pedí ayuda a mis hijos, buscamos puntos, elegimos colores, su apoyo fue fundamental”.

La tejedora Romina Molina, quien fue premiada con el primer puesto en Crochet, expresó: “Estoy muy emocionada, la verdad que no me lo esperaba. Desde un principio, participar, que nos den la oportunidad fue increíble, y recibir el primer premio es mucho más, no lo puedo creer. Con esto más más motivada todavía para aprender otra técnica”.

Cabe destacar, que las ganadoras obtuvieron como premio telares como estímulo para continuar trabajando y todas las participantes recibieron insumos para poder seguir elaborando estas piezas.

Verónica Días, directora de Emprendedores Sociales, compartió su satisfacción: “estoy muy motivada, muy emocionada, ha sido un trabajo arduo de dos meses. Finalmente ver estas mujeres empoderadas, y ver estas obras de arte, es una gran felicidad. Detrás de cada ruana hay una historia de vida, y se vio reflejada en el producto final”