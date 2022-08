De la angustia al ¡sí quiero!: la historia de la sanjuanina que fue viral por perder su vestido de novia 

"Ayer se me cayó de la moto una bolsa blanca con una tela larga blanca (que es la cola del vestido de mi casamiento) y unas mangas como las de la foto.. realmente no se en que momento puede a ver sido pero se que se cayo, y seguramente alguien la pudo a ver levantado", publicó Flavia en las redes sociales. Lo que nunca iba a pensar es que su posteo iba a tener tanto alcance.

posteo.jpg

"Yo sabía que si lo publicaba la gente me iba a ayudar, pero nunca pensé que tanto. Es impresionante toda la gente que me habló y que me ayudó a recuperar la cola y las mangas de mi vestido", expresó Flavia a Tiempo de San Juan.

novia2.jpg Flavia junto a la pareja que le devolvió parte de su vestido

Respecto a cómo lo perdió, la joven contó que el pasado lunes fue a la modista para "ultimar detalles" y cuando llegó se dio cuenta que no llevaba las mangas y la cola del vestido.

"Pensé que lo había dejado en mi casa, así que salí de la modista y me fui a trabajar. A la noche cuando llegué a mi casa los busqué y no los encontré, pero me quedé tranquila porque estaba segura de que estaban en mi casa. Al otro día me levanté y lo primero que hice fue seguir buscando y, cuando no los encontré, me di cuenta que se me habían caído cuando iba en la moto camino a la modista", explicó Flavia.

De inmediato, no dudó en acudir a las redes para que la gente le ayudara a conseguir parte de su vestido, el que desde hace tiempo prepara con mucha dedicación para dar el sí al amor de su vida.

"El martes fui a trabajar totalmente angustiada. Me caso el sábado 13 y ya no me daban los tiempos de hacer las cosas de nuevo. Además, lo hemos hecho con tanto sacrificio que no podía creer que me estuviera pasando eso. Afortunadamente y gracias a los viral que se hizo el posteo, cuando salí del trabajo me encontré con el mensaje de una pareja que había encontrado la bolsa con los guantes y la cola del vestido. No dudé un minuto y lo fui a buscar. Cuando me lo dieron no podía dejar de llorar", relató.

posteo2.jpg

Flavia contó que dará el sí el próximo sábado 13 de agosto, con quien es su pareja desde hace cuatro años.

"Nos comprometimos hace tres años pero por la pandemia no pudimos casarnos antes. En el último tiempo perdí a dos seres queridos y eso me llevó a no esperar más y en tres o cuatro meses organizamos la boda", finalizó emocionada.