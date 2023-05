Crece la tensión de los vecinos por la instalación de una estación de servicio en Capital

Desde que se vecinos de la zona de Esteban Echeverría e Ignacio de la Roza , en Capital, se enteraron de las intenciones de la firma Barceló SRL de instalar una estación de servicio en el lugar, la polémica no deja de escalar. Mientras la empresa avanza con los inicios de la obra, abogado ambientalista Ernesto Lloveras, en representación de los vecinos, realizó dos presentaciones pidiendo el freno de los trabajos.

Conflicto barrial Vecinos de Capital volvieron a decirle "no" a la estación de servicio: ahora, ante el Concejo Deliberante

Conflicto con vecinos Estaciones de servicio en Capital y Rivadavia: una tiene el OK de Ambiente, otra está frenada

En dialogo con Tiempo de San Juan , el profesional señaló que hace dos meses presentaron ante el Cuarto Juzgado Civil un Recurso de Amparo, acompañado de documentación sobre la legislación vigente e incluso informes médicos señalando porqué sería contraproducente la instalación de la estación de servicio tan cerca de viviendas. “Esto lo hemos acompañado con un documento de YPF, sobre nafta Infinia, donde dice que puede llegar a producir cáncer. Cuando nos contestan la demanda de amparo la empresa Barceló, aseguran que es una probabilidad, no lo niegan”, remarca. Durante la audiencia, desde la empresa señalaron que, al tener la Declaración de Impacto Ambiental pueden seguir adelante con la construcción de la estación de servicio.

WhatsApp Image 2023-05-24 at 12.28.57 (1).jpeg

El abogado asegura que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no siguió los protocolos establecidos para su elaboración. De acuerdo a lo que señala, no se tuvo en cuenta el impacto real de la construcción en la zona, su incidencia en la salud, como tampoco el hecho que en la zona hay cuatro establecimientos educativos que estarían a metros de la estación. “Con la DIA en la mano, interpusimos un recurso administrativo de nulidad ante Medio Ambiente para que declare nula la vía por ser irregular, arbitraria, ilegítima al no haber controlado y haber violado normas ambientales. Este recurso esta en Medio Ambiente”, comentó Lloveras.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1661399441205518337 Crece la tensión de los vecinos por la instalación de una estación de servicio en Capital

La polémica cosecha un nuevo capítulo con presentaciones realizadas por un abogado ambientalista, mientras la empresa comenzó los trabajos en la zona. pic.twitter.com/qbFyz5JLlf — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 24, 2023

Mientras aguardan que la vía administrativa y judicial se expidan al respecto, no descartan continuar con presentaciones ante la Corte de Justicia de San Juan, y en caso de ser necesario, llegar a la Corte Suprema de la Nación y organismos internacionales que protegen el medio ambiente.

Pero esto no es todo. El abogado aseguró que por estos días están trabajando en una denuncia que presentarán en la Justicia Penal: “Los vecinos quieren iniciar una denuncia contra los funcionarios de Medio Ambiente por haber emitido una declaración de impacto ambiental irregular. Sería por el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, delitos que vamos a pedir se investiguen, porque para nosotros es posible que se haya cometido delito en la confección de la DIA al no haber dado cumplimiento a las leyes que la regulan. La denuncia penal la estamos preparando y se realizará en las próximas semanas”.

WhatsApp Image 2023-05-24 at 12.28.57.jpeg

Mientras, desde la empresa comenzaron con el movimiento de suelo en la zona, algo que despertó la alerta entre los vecinos de la zona que desde el minuto uno se oponen a la instalación de la estación de servicio. Es por este motivo que por estas horas están analizando distintas medidas de manifestación, entre las que barajan instalarse directamente en el predio con carpas, cortar calles, protestar en la peatonal o el Centro Cívico. “Los vecinos están cansados y quieren protestar con acciones concretas. Ellos no quieren que se instale algo en una zona que es residencial. Además, ya existen estaciones de servicio en la zona”, finalizó el abogado.