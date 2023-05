Corresponsal de guerra: el sanjuanino que vive de cerca el conflicto Rusia-Ucrania

Según el periodista, hijo del recordado y queridísimo historiador Edgardo Mendoza, este conflicto está dando forma a una nueva etapa de las relaciones internacionales. Por este motivo, está viviendo, pero disfrutando (sobre todas las cosas) de las ciudades del país euro-asiático.

Mendoza llegó a Rusia durante la primera quincena de abril. Junto con Fátima, su novia, recorrió las calles y algunos medios de comunicación de San Petersburgo, Moscú, Kazán y Volgogrado. Hace más de un mes relata todo lo que observa y conversa con los pobladores en Radio Nacional, donde trabaja y tiene columnas dedicadas al análisis político argentino y mundial.

Durante el último reporte, realizado el último viernes 19 de mayo, contó sobre su visita a la histórica Volgogrado (ex Stalingrado), con ubicación en el suroeste ruso y sede de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y de la humanidad. Dicha ciudad está localizada a pocos kilómetros del frente de combate y fue un lugar que no esperaba conocer.

Para muchos historiadores, Volgogrado fue el punto clave del conflicto. Ahí se cambió la estrategia del combate. Se pasó de una Alemania Nazi en avanzada a una Unión Soviética en ofensiva y de allí, el camino fue de este a oeste, más exactamente con dirección a Berlín.

La intención de Mendoza y un grupo de voluntarios era llegar a la región ucraniana de Dombás, lugar del conflicto bélico, pero “era imposible llegar” porque no contaban con acreditaciones especiales del Gobierno ruso. Hasta pensaron una idea muy poco recomendable: “Estuvo la idea de hacerme pasar por voluntario, pero iba a ser muy riesgoso. Además, el servicio de inteligencia ruso me detendría y ya tenía el vuelo programado a la Argentina para la próxima semana”.

Rusia, no tan “putinista”

Cada contacto con los rusos era muy aprovechado por el periodista. El diálogo le sirvió para conocer varios pormenores del conflicto bélico. “Están muy convencidos que Rusia va a ganar la guerra”, destacó.

Un dato que llamó la atención del comunicador fue la poca empatía de algunos rusos a la figura del presidente Vladimir Putin. “Hay muchos que son muy críticos de Putin. Pensé encontrarme a más simpatizantes. Conversé con un ex integrante del Grupo Wagner, que son mercenarios rusos, y me dijo que ellos pelean por el pueblo ruso, no por quien quien esté en el gobierno”, expuso en “La Radio Pública”.

Sobre Ucrania manifestó que el Gobierno “siempre intercepta todo tipo de información”. “En los medios de comunicación informan que no pasó ni un solo misil, pero internet siempre muestra la destrucción de los objetivos”, dijo.