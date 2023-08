Conoce a Matu, el sanjuanino que busca deslumbrar en Got Talent Argentina

Matu Espinosa es un joven humorista sanjuanino que al parecer deslumbró a la producción de Telefe en su nuevo formato Got Talent Argentina, el formato que fue un boom en Estados Unidos, llegó al país.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvYFJlutIK_%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO94WWyutySpxzl4JJoZA5bJeBK9Pti79DOIrE3lZCcQEJKV5sOyFllYFP8cpZBo3a8uapBYQHSjUQQEu2EoRwiXgsNTNIX99ZCPdUpz8NwYMYg6OGgDgdP1WbbtPNki7cwTgZATGrSxcvuHUdOpUX1SoEIAEHVtwLH5xZBoAHRDHVzARNgtWBhMwHqwksLf04lH0LM View this post on Instagram A post shared by (@matuespinosa.ok)

El creador de contenidos habló con Tiempo de su experiencia en el reality, mucho no puede adelantar de su presentación ya que aún no sale emitida pero aseguró que cuando salga en televisión no tiene ganas de verse, o por lo menos con alguien al lado.

Todo comenzó cuando decidió mandar su casting de manera virtual. Grabó un video y lo subió a la plataforma de las pelotitas. Pasaron los días y le llegó un mail diciéndole que había quedado para el casting presencial en Mendoza.

Matu ni la dudo y viajó. Allí, acaparó la atención de varios medios locales ya que sus imitaciones son excelentes. Los meses pasaron y otra vez el llamado llegó, esa vez pisó los estudios de Telefe.

image.png

El programa tendrá estreno este próximo lunes 31 de agosto, Telefe presenta Got Talent Argentina, con la conducción de Lizy Tagliani. Se trata del show de talentos más reconocido del mundo. El jurado será con grandes figuras: Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnVbV0xqWvQ%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO94WWyutySpxzl4JJoZA5bJeBK9Pti79DOIrE3lZCcQEJKV5sOyFllYFP8cpZBo3a8uapBYQHSjUQQEu2EoRwiXgsNTNIX99ZCPdUpz8NwYMYg6OGgDgdP1WbbtPNki7cwTgZATGrSxcvuHUdOpUX1SoEIAEHVtwLH5xZBoAHRDHVzARNgtWBhMwHqwksLf04lH0LM View this post on Instagram A post shared by (@matuespinosa.ok)

El sanjua recordó que estaba muy nervioso en todo el trayecto de la experiencia. “Es un jurado gente muy famosa y talentosa. No sabes los nervios que tenía pero me encantó”, es lo único que pudo adelantar.

Hasta el momento, no se sabe cuando saldrá emitido su show. Por ahora a apoyar al representante sanjuanino que puede pasar a las próximas fases.