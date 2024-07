Conocé a Mara la mujer detrás de las carteras veganas más famosas de San Juan

“Mi mamá hacía cosas con cuero y así hice algunos brazaletes, empecé a investigar y también confeccioné así bolsitos, carteras. Nunca me enganché mucho con la profesión de traductora y empecé a ver el hobbie más como un emprendimiento, un trabajo formal”, explicó Mara a Tiempo de San Juan.

Las primeras carteras de Mara eran de cuero, cosidas y pintadas a mano. Ahí llegaron los primeros cursos y cuando se hizo vegana dejó atrás esos materiales para empezar a trabajar con cuero ecológico.

“Mis primeras carteras las usaba yo o las vendía a gente conocida como familiares y amigos pero me re enganché y me encantó. Ahora salen muchísimo las riñoneras porque se empezaron a usar mucho y me gustan mucho” “Mis primeras carteras las usaba yo o las vendía a gente conocida como familiares y amigos pero me re enganché y me encantó. Ahora salen muchísimo las riñoneras porque se empezaron a usar mucho y me gustan mucho”

“Ahí me compré una máquina e hice unos cursos, pero la verdad que al principio ha sido todo más prueba y error”, detalló la joven. En 2016 nació Okacha como marca y se instaló entre las sanjuaninas que comenzaron a ver los productos de Mara en las ferias de diseño o de boca en boca porque le veían la cartera o mochila a alguna amiga.

La marca de Mara ofrece carteras, mochilas, riñoneras, billeteras, tarjeteros y ahora también, a pedido de las clientas, las tabaqueras. Sin embargo, la emprendedora asegura que lo que más sale son “las mochis y las riñoneras”. Todos productos que ella también usa y confecciona.

Los colores son una de las características que diferencia los productos de Okacha del resto al punto que Mara reconoce que su impronta son los colores.

Pero detrás de Okacha no solamente está Mara sino también otra mujer que cose las piezas y algunas personas que la ayudan a cortar. “Yo diseño y hago moldería, corte, casi todo lo hago yo”, explicó.

La moldería no es nada fácil de asimilar y, por eso, cada diseño de Mara surge primero de un dibujo que puede venir de las tendencias o de lo que sus clientas le van pidiendo.

“Me fijo en las tendencias pero también veo la practicidad del producto, si a mí me sirve o me gusta y también veo mucho a mis amigas y vamos investigando y creando”, remarcó la emprendedora.

Okacha también tiene modelos más clásicos que se diseñan hace años pero son los favoritos de las clientas y se siguen produciendo aún hoy.

La joven sanjuanina consiguió hacerse de un público que ama sus carteras y las identifica en cualquier feria de diseño o local.

Los productos de Okacha pueden encontrarse en Musas, en Tienda de Básicos y en Diseño Libre. También, en el propio taller de Mara, donde además funciona el showroom, en calle 9 de Julio 1228 (O).

Mara no imita diseños de otras marcas porque está segura de que sus clientas la buscan por sus diseños y la combinación de colores que elige y aunque reconoce que ha pasado momentos difíciles sigue gracias a la gente que la apoya y el público que la reconoce por sus productos.