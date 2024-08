Chispazos entre proteccionistas y Bomberos Voluntarios de Pocito: dicen que bajaron un gato de un poste con chorros de agua

Según contaron, todo sucedió ayer, cuando distintas personas comenzaron a pedir ayuda por el gatito que no podía bajar del poste. Fue entonces que, los vecinos decidieron pedir ayuda a los bomberos.

“Respondieron recién después de al menos 7 llamados y horas larguísimas de espera. Terminaron llegando al lugar durante la noche, comentando que no tenían dinero para combustible. Vecinos comentaron que ofrecieron transferencias para la carga del mismo. No obstante prefirieron ‘rescatar’ al gatito mojándolo, tirándole chorros de agua, a pesar de que estaba al lado de cables de luz, con alto riesgo de electrocutarse”, señalaron en el posteo.

Embed - AyudandoPatitasSj on Instagram: "LAMENTABLE ACCIONAR DE “BOMBEROS” DE SAN JUAN(dotación de Pocito) Desafortunadamente nos toca visibilizar este aberrante accionar, donde el día de la fecha desde muy temprano se difunde un gatito en Pocito que no podía bajar desde un altísimo poste de luz. Cómo ocurre muy seguido (lamentablemente) se llamo a los bomberos los cuales luego de más de 7 llamados y horas larguísimas de espera llegaron al lugar la noche del día de hoy. Comentando que no tenían dinero para combustible por el que nos comentan los vecinos del lugar ofrecieron transferencias para la carga del mismo. No obstante prefirieron “RESCATAR” al gatito mojándolo, tirándole chorros de agua (estaba al lado de cables de luz) alto riesgo de electrocutarse! Intentando con una especie de lona aminorar su enorme golpe de forma que no sirvió, ya que el gatito cayó al suelo y salió corriendo. Muy probablemente esté quebrado o con hemorragia interna o tal vez muerto. (ROGAMOS A VECINOS DE LA ZONA ESTÉN ATENTOS OFRECEMOS VETERINARIA PORQUE SI CON SUERTE ESTA VIVO LA NECESITARÁ) Nuestra pregunta es la siguiente, qué clase de voluntarios tenemos en la provincia? Porque tan poca empatía e importancia a la vida de un animal? Si hubiera sido un niño también dirían que no tenían combustible? Que no tenían escaleras? O recursos? Y llegarían 10 hs más tarde? NADIE de todas estas personas capacitadas para rescates podía darse cuenta de que esta forma de rescate no era la adecuada? No podían solicitar ayuda a otra dotación con recursos que supuestamente ustedes no tenían? Es triste y vergonzoso. Siempre que nos ayudan compartimos su participación en los rescates porque es un gran labor y trabajo para los voluntarios que SI son comprometidos, que desbordan buenos valores. (No todos son igual) En esta ocasión y en ABSOLUTAMENTE TODAS las que sean necesarias, vamos a visibilizar el trabajo que hagan MAL cuando la población requiere ayuda para rescatar un animal!!! SON VIDAS Y SE RESPETAN!!"