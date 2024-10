Bombos, gritos y un pedido común, así fue la toma de la Facultad de Filosofía que terminó este mediodía

image.png

De ese modo amanecieron este jueves, día en que la UNSJ cumple 51 años. Ya en la mañana, mientras ellos se manifestaban adentro, se acercaban a la puerta docentes, familiares o representantes de distintos gremios para llevarles semitas, yerba y azúcar o consultarles qué necesitaban.

“Después de la decisión de la Cámara de Diputados de ayer, desde la Federación Universitaria de San Juan decidimos llamar a asamblea universitaria. Nos reunimos estudiantes autoconvocados, centros de estudiantes y distintas agrupaciones estudiantiles. Así se decidió la toma de esta Facultad en representación de la Universidad Nacional de San Juan, siguiendo también los lineamientos que se desarrollan a nivel nacional, en gran cantidad de universidades”, detalló sobre la medida Cinthia De Luca, presidenta de la Federación Universitaria.

Sin embargo, expresó que, “el plan de lucha y el estado de alerta de movilización está, sigue vigente desde que el gobierno de Javier Milei asumió y empezó a tomar medidas en contra de la educación pública. No solamente somos los estudiantes luchando, sino que son los docentes, son los no docentes, trabajadores de la universidad, que conformamos la multisectorial en defensa de la educación pública”.

Embed - Bombos, gritos y un pedido común, la toma de la Facultad de Filosofía de la UNSJ por dentro

En ese contexto, aseguró que, este año han notado que “las universidades no están pudiendo cubrir los incrementos desmedidos de los servicios, hemos notado también recortes en las becas y estamos viendo peligrar el comedor universitario. Actualmente tenemos en la Universidad Nacional de San Juan 79 estudiantes becados para las becas de investigación del SIN que no han podido comenzar porque el Gobierno nacional no ha hecho la entrega de los fondos para que esos estudiantes puedan comenzar con su proyecto de investigación. O sea, lo estamos viendo replicado en todos los aspectos”.

En cuanto a la motivación para hacer más visible el reclamo ahora, De Luca aclaró: “Sabemos que al vetarse la ley no se puede volver a tratar esta ley de financiamiento universitario por este año. Pero la ley garantizaba el funcionamiento hasta fin de año. Ahora hay que ver qué va a pasar con el presupuesto para el 2025 y eso es lo que nos mueve”.

Finalmente, cerca del mediodía, los alumnos anunciaron que levantarían la toma durante el fin de semana. Sin embargo, volverán a reunirse para tomar nuevas medidas durante la semana próxima. "Seguiremos en plan de lucha en estado de alerta y movilización", dijo De Luca.