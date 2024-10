La orreguista que votó contra el veto de Milei dice que no cree que se corte el diálogo de San Juan con Nación

Picón habló este jueves sobre cómo ve después de esta votación la relación entre Nación y San Juan y dijo que no cree que haya a futuro represalias del libertario y aclaró que tampoco el voto de ella y su par fueron en ese sentido, es decir, en respuesta a que Nación no está cumpliendo con las obras que prometió fondear para la provincia.

De los seis diputados nacionales por San Juan, el único que votó a favor del veto al financiamiento universitario es el libertario José Peluc. Además de Picón y Moreno, rechazaron el veto los justicialistas Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica.

¿Siente que Milei es un presidente que "va a pisar la manguera"?, fue la consulta a Picón en una entrevista en Radio Sarmiento y Picón espetó que Nación ya mismo no está cumpliendo con lo que prometió a San Juan en obras antes de la votación de la Ley Bases, a la que el orreguismo acompañó con su voto en la Cámara baja.

"Los fondos que vienen de Nación son los fondos que corresponden por coparticipación. Y que no hay duda que el gobernador Marcelo Orrego ha sabido usar de la manera más eficaz y eficiente posible, a tal punto que hemos logrado ser la primera provincia que vuelva con la obra pública. Desde ese lugar, esos fondos están asegurados. El resto que han prometido obras, pero todos sabemos que el mismo presidente ha salido a decir que la obra pública está parada. Así que, si es cierto que se prometieron algunas obras, esas obras tampoco están en el presupuesto, pero no están solo las de San Juan", sostuvo la diputada.

No obstante, analizó que el orreguismo es dialoguista. "Si hay algo que caracteriza a este gobernador es el diálogo. Lo dijo él en su momento, 'voy a trabajar con el presidente que sea, por el bien de San Juan. Nosotros cuando dicen, bueno, son una oposición dialoguista o que colaboran, la verdad que para mí no es un insulto, al contrario".

Picón fue enfática: "Nosotros tenemos que colaborar en que ese país salga del desastre en el que está. Lo haremos de a poco, habrá un momento en que no vamos a acompañar porque entendemos que no hay que hacerlo, pero no quiere decir que estamos en contra del Gobierno de Javier Milei. Ellos lo tienen claro. Estamos a favor de que le vaya muy bien, porque es la única manera que le vaya bien a todos los argentinos".

Y advirtió: "Esto que quede claro, no es un voto, bueno, no estás cumpliendo, te voto en contra. No, no, no. Este fue un voto desde las fibras más íntimas de nosotros como sanjuaninos en la tierra de Sarmiento, con la convicción de que así debía ser, y en mi caso particular, como lo dije ayer, no sólo como hija de la universidad y como docente en algún momento de la universidad, sino como madre de la universidad".

Puja por las obras para San Juan en el presupuesto

La única legisladora sanjuanina que integra la comisión de Presupuesto en la Cámara baja es Picón y justamente dijo que está en medio de la gestión para lograr incorporar en el esquema de gastos y recursos nacional para 2025 varias obras de San Juan, las mismas que prometió Nación a Orrego antes de que se votara la Ley Bases.

Tras reconocer Picón que no está llegando lo prometido, la meta orreguista es que el compromiso de fondos quede afirmado en el presupuesto, con partidas de fondos asignadas específicamente para los proyectos locales.

"San Juan fue la primera provincia en volver de a poco con la obra pública. Pero a nosotros, lejos de quedarnos a llorar de que no están cumpliendo con la obra pública, el gobernador toma el guante y toma la decisión de avanzar con la obra pública. Lo que estamos pidiendo ahora las provincias, y estamos trabajando en las comisiones, es que queden incluidas las obras públicas en este presupuesto para poder asegurar los fondos. Y a partir de ahí, que bueno, que se comience a trabajar en la medida en que los plazos que se han establecido en cada una de las obras",

¿Qué obras piden para San Juan? La legisladora habló de la Ruta 40 Sur, que en realidad está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo pero el crédito tiene como garante a Nación. Esta megaobra que consiste en convertir en autopista un tramo de 26 kilómetros en Sarmiento, tuvo un hito en agosto cuando se firmó el contrato y está en el arranque, pero no con el ritmo esperado, según se quejó la UOCRA local esta semana.

Además, Picón habló de defender en el presupuesto nacional obras como los acueductos Gran Tulum y Tambillo, y también un cupo de viviendas, edificios escolares y obras de cloacas.