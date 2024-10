Las diputadas orreguistas rechazaron el veto de Milei y se expresaron "a favor de la universidad"

En su descargo argumentó: "El ajuste no podemos hacerlo desde la educación. Podemos hacerlo desde cualquier otro sector, pero no con la educación. No podemos haber votado la esencialidad de la educación y hoy estar votando el ajuste. Soy la madre del doctor que se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba. El voto de San Juan va a ser a favor de las universidades y de la educación publica".

La decisión de los legisladores locales se dio en medio de un clima tenso en todo el país por el recorte de fondos a diferentes áreas cruciales como salud y educación. Esto ocurrió después de una marcha multitudinaria en defensa del financiamiento universitario, tanto en San Juan como en todas las provincias, que reclamaba al presidente que no vetara la ley de financiamiento universitario.

Pese a los intentos de la oposición, el veto quedó firme. Minutos pasadas las 15 horas se efectuó la votación, que terminó con 84 votos a favor de la ley y 160 votos en contra de la normativa. Además, hubo 5 abstenciones. Así, la oposición no consiguió reunir los votos para insistir con la normativa que otorgaba fondos para los centros de estudio. El PRO y sectores dialoguistas, además de La Libertad Avanza, respaldaron el veto de Milei, mientras que Unión por la Patria, la izquierda, gran parte de la UCR y la Coalición Cívica lideraron a la oposición.