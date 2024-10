La UNSJ, en rojo por el Presupuesto 2025: le asignaron $83.600 millones, pero "es insuficiente" y anticipa un "año conflictivo"

Las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan tienen una nueva preocupación. Luego de la zozobra por el OK del Congreso al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, desde la casa de estudios afirmaron que los fondos asignados en el Presupuesto 2025 son "insufientes" y que eso anticipa "un año conflictivo". El Gobierno nacional enviará miles de millones de pesos menos que los necesarios para el funcionamiento y puede haber un freno en las actividades.

El secretario Administrativo, Ricardo Coca, informó a Tiempo de San Juan que la universidas, durante el 2024, no encaró nuevos proyectos y apenas pudo afontar salarios y servicios. El contador y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales aseguró que el año que viene "nos va a faltar dinero para pagar sueldos". Eso sin tener en cuenta los gastos de funcionamiento. Por eso, para el 2025, la Unsj solicitó, en junio, 107.000 millones de pesos. El dinero tenía en cuenta la inflación de ese momento más la proyectada.

Sin embargo, no hubo caso. El Gobierno nacional no tuvo en cuenta el pedido de la casa de estudios con sede en San Juan y presupuestó, con base a sus estimaciones, sólo 83.600 millones de pesos. Esto alarmó al rector Tadeo Berenguer y al resto de Gabinete. Principalmente porque, según Coca, "durante este 2024, se ejecutaron entre 79.000 y 80.000 millones de pesos". Es decir, el aumento, reiteró el funcionario universitario, "es insuficiente".

image.png Ricardo Coca.

El quid de la cuestión es que la Unsj no tiene más recursos a los cuales apelar. Coca advirtió que la universidad puede "frenarse" en caso que "no haya una mejora del Presupuesto". "Hay mucha preocupación porque la Unsj está ordenada. Este año ya nos ajustamos. No pudimos encarar cosas nuevas que teníamos en carpeta", manifestó el secretario Administrativo.

La noticia sobre el Presupuesto llegó justo en un momento de creciente malestar en la universidad. La Federación Universitaria de San Juan propuso la toma de las instalaciones de la Facultad de Filosofía después de que la Cámara de Diputados de la Nación ratificó el veto de Milei al financiamiento de las universidades públicas. Las agrupaciones estudiantiles debatieron la medida en asamblea y definieron quedarse durante la noche y genera un cronograma de actividades de concientización sobre la situación económica. Ese acto de protesta su sumó al paro total de los docentes de las universidades nacionales para este 10 de octubre.

image.png

El paro, convocado sin asistencia a los edificios universitarios, busca consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto de las universidades públicas. Los gremios advirtieron que la voluntad popular fue "defraudada" y que la democracia ha cedido ante "el manejo antirepublicano de gobernar por decreto" por parte del Gobierno nacional.

“Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la educación pública”, expresaron en el comunicado firmado por Conadu Histórica, Conadu, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).