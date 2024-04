¿Boca o River?: el pálpito de futbolistas, entrenadores y periodistas sanjuaninos

"Va a ser un Superclásico entretenido, porque se está jugando el pase a semifinal. Ambos equipos vienen con una idea de juego, pero creo que Boca en los últimos partidos ha levantado mucho el nivel colectivo y eso hace que individualmente también hayan subido el nivel. Creo que la clave de Boca va a pasar por Cavani, y por River, Echeverri. Los entrenadores, tranquilos, no creo que peligre la continuidad de ellos más allá de que es un partido definitorio", José Femenia, jugador de Mineros.

"En los Superclásicos nunca hay favoritos. No importa quién llega mejor o peor. Son partidos aparte. Yo creo que este domingo gana Boca por penales. Será un encuentro muy trabado, cortado, con mucho roce. Yo pienso que se va a correr más de lo que se va a jugar. Hay mucho miedo a perder. El Xeneize tiene un plus si llega a la definición desde los 12 pasos (Chiquito Romero). Boca pierde mucho con la ausencia de Medina, es un futbolista clave en la elaboración y también en la recuperación. Zenón está en un gran nivel y será la carta principal del Xeneize. En River la clave puede pasar por presencia de Miguel Borja, si bien no está al 100% desde lo físico, es uno de los goleadores del torneo y uno de los puntos más alto del equipo de Demichelis. Echeverri es indescifrable y rompe cualquier estructura defensiva", Franco Berardinelli, periodista de Canal 5

"Para mí River y Boca empatarán 1-1, y gana Boca por penales. Creo que los jugadores claves del Superclásico serán Cavani y Solari, uno de cada equipo. De los entrenadores, creo que el partido no se va a comer a ninguno. Pero el que pierda, va a quedar en la mira del hincha", Carlos Pisano, jugador de Árbol Verde.

"Creo que va a ganar Boca porque está mejorando su nivel de juego. River tiene muchos problemas defensivos y eso creo que lo puede aprovechar Boca. Más allá de que Cavani es un jugador que para la defensa rival puede ser importante para marcar, creo que el jugador clave de este Superclásico será Zenón; puede destaparse en un partido importante como este, porque aparte viene jugando bien. Y con respecto a los técnicos, creo que no corre peligro ninguno de los técnicos. Demichelis viene de salir campeón, más allá de que por ahí no tiene el aguante necesario de los hinchas,y Martínez tampoco creo que se lo vaya a comer este Superclásico, porque hace poco que está y porque el equipo viene mejorando", Pablo Karki, periodista de Radio La Voz.

"Obviamente quiero que gane el River, pero entiendo de que los dos equipos vienen muy bien y va a ser un partido muy parejo. No creo que haya mucha diferencia de goles. En River será clave Echeverri, porque está jugando muy bien, porque es pibe y está con muchas ganas de jugar este clásico, además porque está bien acompañado por Nacho Fernández, Lanzini, Barco y Borja inclusiva. Pero Boca tiene a Cavani, quien creo que pasa a ser el jugador importante. Y de los técnicos, no creo que después del clásico la dirigencia pueda echar a alguno de los entrenadores. Martínez lleva poco tiempo y Boca ha mejorado; y Demichelis lo está haciendo muy bien como DT, con títulos", Alfredo "Luto" Molina, entrenador de Juventud Zondina.

"Pienso que va a ganar River porque más allá de que Boca ha levantado el rendimiento, River ha demostrado que ha sido un poco más regular que Boca. Viene de remontar varios partidos y creo que eso va a jugar como un plus a la hora de encarar el Superclásico. El jugador clave puede estar entre Echeverri y Borja, que son los más desequilibrantes de River. En cuanto a los entrenadores, creo que el partido no se va a comer algún técnico aunque los puede perjudicar. Pero tiene más para perder River, una derrota le puede hacer mal", Rodrigo Nacif, periodista de Radio Show.

"Y es un partido importante para los dos equipos, pero no condiciona a ninguno de los entrenadores, ni a Demichelis ni a Martínez. No peligra la continuidad de ninguno sea cual sea el resultado. Para mí, lo gana River 2-1", Carlos Cuenta, entrenador de Aberastain.