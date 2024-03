Bhae: frescura urbana para el cancionero sanjuanino

-¿Cómo definís tu música?

Ahora estoy haciendo música urbana, pero antes he hecho folclore, he cantado cumbia, he cantado todos los géneros. No me quiero encasillar en lo que es solo urbano, pero por el momento estoy haciendo eso.

Embed - BHAE - CALLAITO | Shot By Atlanta | Prod by Nazen

-¿Cómo te atrapa la música? ¿Venís de una familia de músicos o sos la primera en dar la nota?

-Vengo de una familia de músicos, en realidad cantantes. Mi mamá es cantante, mi tío es cantante, mi abuela era cantante. Todo ya viene de la mano. Y siempre me ha gustado todo lo que es arte, bailar, cantar. Desde los 9 años me dejé atrapar por la música y a los 10 empecé a escribir. Me encanta escribir, es una manera en la que yo me puedo expresar tranquila y descargar mis emociones. He cantado en cumpleaños de 15, he cantado en festivales, en la Fiesta del Sol varias veces.

-¿Qué es lo que te inspira a la hora de escribir?

-Es muy loco porque depende de muchas cosas. Puede ser que un día me levanto feliz y quiero escribir sobre por qué me siento feliz. Otro día capaz que estoy súper triste y me descargo escribiendo también. Por ahí también me quiero sentar a escribir y no me sale nada. O voy en el colectivo y empiezo a tararear la melodía y la grabo en el celu. Eso me ha pasado con uno de mis últimos temas que es ‘Callaito’. O también me pasa que me armo historias en mi cabeza y me pongo a componer. Es muy loco, depende de muchas cosas.

-¿Tenés referentes dentro de la música?

-Siempre he escuchado mucho a Cristina Aguilera. Me fijaba mucho en el registro de ella. También podría decir que escucho a Karol G o Cazzu, son chicas que me inspiran mucho o me inspiraron en su momento para empezar con lo que es el género urbano.

Embed - BHAE - Game Over (Official Video)

- ¿Cómo ves el presente de la música urbana en San Juan?

-Muy bien, de hecho hay muchas camadas. Aparecieron muchos chicos y uno levanta una piedra y aparecen más chicos todavía. Está muy bueno, pero sigo diciendo que faltan muchas chicas. Creo que por ahí no hay tantas mujeres.

-¿Qué crees que es lo que está faltando para que aparezcan más chicas?

-Que den el paso al frente nomás porque talento no. Yo conozco varias chicas que no se animan. Ayer de hecho estaba viendo una chica que canta muy bonito y por ahí hay gente en su entorno que no la apoyaba. Yo lo que puedo decir es que hay que confiar en uno mismo. Poner los pies sobre la tierra y decir ‘yo hago esto, a mí me gusta hacerlo y quiero mostrarlo’. Es verdad que por ahí es más fácil entre los chicos, son todos hombres y se hacen grupos. Salen y cantan todos. Me pareció que en uno de los últimos festivales que se hizo de trap todos eran hombres. Si bien ellos lo organizan, estaría bueno que inviten también a chicas. Si hay mujeres en la escena sanjuanina que hacen esa música que las integren más”.

Mirá la entrevista completa con Bhae