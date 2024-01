Juan Manuel Cáceres: apasionado del 'trash art' y melómano empedernido

WhatsApp Image 2024-01-01 at 14.19.31.jpeg

-¿Qué es el ‘trash art’?

-No es una tendencia nueva, es una tendencia que viene del deconstructivismo. El cubismo en un momento también fue considerado arte trash, cosas que no tenían mucho que ver con lo académico. Cuando se empieza a convertir la cantidad de basura en el mundo en un problema, que es a finales de los años 50 y 60 en las grandes ciudades, varios artistas empiezan a tomar la idea del reciclaje y son las artes plásticas las que toman la idea de trasformar la basura en una nueva tendencia. Primero en las calles, al igual que el movimiento muralista o el ‘graffitero’, y después ya fue entrando en los museos. Hay cosas muy interesantes. Hay obras de arte de gran formato, a gran escala, obras con bases de 5 metros y hasta de 10 ó 15 metros. Estatuas enteras, estatuas conmemorativas de algún acontecimiento todo hecho con basura. La idea del ‘trash art’ es transformar un elemento que en algún momento tuvo un uso, para darle un nuevo uso en lo artístico o en reciclarlo para un nuevo uso, como por ejemplo, hemos visto hacer lámparas con un termo viejo de mate. Esa es la idea del ‘trash art’.

-¿Cómo se cruza en tu camino el ‘trash art’?

-Las artes plásticas y el dibujo siempre se me dieron fácil. Si bien no me he dedicado a eso en mi vida, de adolescente hice cursos. Tengo el título de dibujante publicitario en una escuela de capacitación laboral. Esto me hizo ir estudiando otro tipo de técnicas. Y tengo la dicha, el placer y el honor de contar con la amistad y la guía de Silvina Martínez en el Taller de las Artes. Ahí con un grupito de amigos -Fede, Luisito, Juanma y varios más- empezamos a hacer “stop motion” para hacer animaciones. Esto fue a fines de los años 90. Empezamos a trabajar con ‘animarionetas’. Las primeras animarionetas las empezamos a trabajar con basura. Aquí es donde yo entro en el ‘trash art’. Tengo de esa época las primeras obras que son animarionetas puestas en el escenario. Con Carlitos Vargas, que tenía una productora, empezamos a hacer los separadores en ‘trash art’. Emulando lo que era tendencia en esa época, como la MTV.

-Este camino te lleva a la exposición de las tapas de los discos emblemáticos del rock nacional realizados con ‘trash art’.

-Todo lo anterior fue el disparador para este proyecto. Me pasaba muchas veces que veía colores de tapas de discos que me resultaban familiares. Veía cosas que podían reciclarse de alguna manera emulando esas tapas. En un primer momento pensé para la exposición trabajar la obra en ‘trash art’, fotografiarla y mostrar las dos fotografías, la de la tapa original y la de la obra de ‘trash art’. Pero con todos los avances y programas fotográficos nuevos y con la IA se podía pensar que era generado por un programa. Así que se decidió exponer la obra, aunque los formatos y tamaños eran diferentes, al lado de la tapa original. Las tapas originales del rock nacional, más allá del diseño gráfico de grandes autores e incluso de los propios músicos, tienen el que nos sugiere a cada uno esa tapa.

