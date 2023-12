Melodía Leiva: la violinista del eterno idilio tanguero

WhatsApp Image 2023-12-21 at 13.57.03.jpeg

-¿Presentarte como violinista está bien o habría que hacer algo más abarcativo?

-Desde niña siempre fui intrusa y, además de formarme como violinista de forma académica, me hice en el tiempo cantante de tango, siempre canté. Mi primer trabajo remunerado fue a los 5 años como cantante infantil. Luego me puse con el violín, pero entre medio he trabajado como actriz, he hecho voces para personajes, un montón de cosas relacionadas con el trabajo vocal. Así que te diría que soy actriz, violinista, cantante de tango y coach vocal.

-¿A los 5 años vos ya pedías pista o fue una casualidad que te encontrara el laburo tan temprano?

-Mis viejos se movían en un ambiente de música académica y de música bohemia. Venían muchísimos amigos y amigas que se dedicaban a la música independiente. Entonces una vez me pidieron para unos coros de un disco infantil y mi mamá se olvidó. Entonces llegó a la casa a la tarde y le pregunta a la niñera ‘¿Y Melody dónde está?” La vinieron a buscar del sello EMI Odeon para grabar. Mi mamá rajó en un taxi y me encontró sentada en una banqueta, con 5 años, con audífonos, todo listo para grabar.

-¿Tenés registros de aquella experiencia?

-Ojalá tuviera. Soy pésima con el tema de los registros. Tengo tantos momentos inolvidables, maravillosos, anecdóticos, ridículos, históricos, lo que quieras, pero fotos casi nada, muy pocas.

-Además de la música, ¿en esa infancia también hubo espacio para el deporte u otras actividades?

Intenté hacer otras cosas como nadar, escalar, pero mis viejos siempre ponían el grito en el cielo por el tema de las manos. Igual me sigue gustando mucho el agua, nado siempre que puedo, me meto mucho en el mar. Cuando estoy en el mar a la hora que sea me meto al agua. En el mar chileno, siempre que voy a Chile que es donde yo nací.

-¿No es muy frío ese mar?

-Para esta persona no. Todos me miran como diciéndome que estoy loca. Y yo me meto, nado. Me encanta.

-¿Cuánto tenés de Chile en San Juan?

-Tengo muchos recuerdos de Chile y algo importante para mí que es cómo uno forja su ideología. Un palabra tan basureada hoy en día. Las personas con ideología somos como un bicho. Eso me queda mucho. Yo viví mi infancia sobreviviendo a la dictadura de Pinochet. Con lo cual hay mucho de eso en mí, en mi cultura, en la forma de encarar mis proyectos. Está todo impregnado de esa supervivencia y el haber convertido mi destino marcado en algo más bonito y llevadero acá en San Juan. Yo me siento acá, sumamente protegida y a salvo. Desde los 11 años estoy acá. Eso es lo que siento y por lo que vuelvo siempre que me voy.

-¿Cómo entra el tango en tu camino?

-Soy de familia tanguera. Mi abuelo paterno trabajaba en un banco, pero cantaba muy bien el tango. Era tipo Edmundo Rivero, tocaba la guitarra de una manera increíble. Y por parte de mi mamá, mi abuelo era músico, pianista, director de orquesta, chelista. Un tremendo músico. Él viajó a fines de los 50 a Buenos Aires y de allí se llevó discos a Chile de Piazzola. Sus amigos tangueros lo sepultaron en vida por haberse fijado en ese ‘traidor’. Así que sí, mi familia tanguera, mis viejos tangueros y yo empecé a tocar tango muy joven. Lo primero de tango que toqué es una melodía de Piazzola que se llama “Melodía en la menor” con la primera generación de la orquestita de la UNSJ. Al llegar a San Juan, yo me meto a su orquesta para adaptarme y tocamos eso en un concierto en el anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. Eso me marcó a fuego. Después entré a la Orquesta Típica de San Juan, que eran todos maestros mayores, algunos octogenarios, y tuve la suerte de entrar allí. Ahí empecé mi apostolado tanguero. Son muchos años de ponerle fichas a algo que es una pasión.

