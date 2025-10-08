Banco San Juan reabrió su sucursal en Jáchal con una imagen renovada y más tecnología

Banco San Juan reabrió las puertas de su sucursal en Jáchal luego de una remodelación integral que transformó el edificio en un espacio más moderno, funcional y cómodo para sus clientes.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El edificio fue modernizado por completo para mejorar la atención y sumar servicios en una zona clave para la minería y la producción del norte provincial.
Banco San Juan reabrió las puertas de su sucursal en Jáchal luego de una remodelación integral que transformó el edificio en un espacio más moderno, funcional y cómodo para sus clientes.
La sede, estratégica para el desarrollo económico del norte sanjuanino, cuenta ahora con un salón de atención al público de 150 metros cuadrados y un amplio lobby de cajeros y terminales de autoservicio, que pasó de 8 a 65 metros cuadrados. El cambio mejora notablemente la capacidad operativa y la experiencia de los usuarios.
El nuevo sector incluye cuatro cajeros automáticos y dos terminales de autoservicio, que permiten operar las 24 horas, todos los días del año, con mayor seguridad y rapidez.
Además, la sucursal incorpora un área especial para la atención de empresas y emprendedores locales, principalmente vinculados a la cadena de valor minera, y una sala de usos múltiples que funcionará como punto de encuentro para reuniones y actividades del sector productivo.
Desde la entidad destacaron que la renovación busca “reforzar la presencia del banco en una región estratégica para la economía provincial, acompañando de cerca a las empresas, emprendedores y familias que impulsan la producción local”.
La obra incluyó tecnología de última generación, mobiliario moderno y un modelo de atención personalizada orientado a promover el crecimiento económico y social de la zona.
Además, desde este punto se continuarán desarrollando acciones junto a la Fundación Banco San Juan, con programas de formación y capacitación para las comunidades jachalleras.
Con esta inauguración, Banco San Juan reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo regional, promoviendo la inclusión financiera, la inversión en tecnología y la cercanía con los clientes en todo el territorio provincial.