Aumentan los contagios Covid en San Juan, pero el interés por vacunarse continúa bajo

El último parte epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación informó un aumento de más del 200% de los casos de Covid 19 en el país. San Juan no se encuentra alejada de ese panorama. Si bien los casos no están aumentando de manera alarmante, desde Salud Pública insisten en que la mejor medida de cuidado es la vacunación, aunque no parece despertar el interés en la población local.

4329a071f51d0a149e716c81d4320ae7_L.jpg COVID-19: estos son los nuevos centros de vacunación

Ante esta situación, el pedido de volver a confiar en la vacunación como medida de prevención se renueva, no solo de parte de las autoridades nacionales sino también locales, pero no está generando el impacto deseado. Fabio Muñoz, jefe del Programa Provincial de Inmunizaciones de Salud Pública, comentó a Tiempo de San Juan, afirmó que no se ha movido de manera significativa la aguja con relación a la asistencia por vacunación Covid.

“Se mantiene el incremento de demanda en mayores de 50 años, que son los que más concurren. Las personas con comorbilidades están asistiendo, pero no en el porcentaje que tendrían que asistir”, dijo con cierta preocupación el funcionario de salud. Sucede que en caso de haber un brote de Covid nuevamente en la provincia, los principales afectados son precisamente las personas mayores y quienes presenten comorbilidades.

Por el momento se descarta realizar campañas fuera de los centros de salud y el Vacunatorio Central. Muñoz señala al respecto que no se ha hablado de estar presentes en eventos, por ejemplo, para atraer a la población a la inoculación. Si bien no es algo que descarta, confirmó que esas movidas representan no solo recurso humano sino también, debido a las altas temperaturas, se pueden poner en riesgo las dosis que no pueden perder las caderas de frío. Pese a ello, confirmó que es algo que se irá analizando acorde a la evolución del virus.

vacunas.jpg El 18 de marzo de este año San Juan comenzó a colocar la cuarta dosis refuerzo contra el COVID-19.

Entre los grupos que menos están asistiendo a vacunarse, el grupo de 3 meses a 39 años son los que menos dosis han recibido. En algunos casos incluso solo tienen una o dos dosis.

Por su parte, la ministra de Salud aseguró que a nivel nacional solo se definió como medida de prevención seguir haciendo hincapié en la vacunación, y utilizar barbijo ante presencia de sintomatología o en aquellas personas que pasan muchas en lugares cerrados. Medidas obligatorias, ninguna por el momento.