Antología Poética, el libro del puestero vallista que nació en el corazón de Sierras de Elizondo

La presentación del libro se realizó el 6 de noviembre en la escuela albergue Marcos J. Gómez Narváez, de Sierras de Elizondo, y entre los presentes estuvo el vicegobernador Fabián Martín, quien no se quiso perder la oportunidad de ser parte de un momento histórico.

Sandra Luna, directora del Fondo Editorial de la Legislatura, comentó a Tiempo de San Juan que todo surgió gracias a la propuesta de directora de la escuela albergue. “Ladislao vive mucho más arriba de la escuela. En una oportunidad bajó de su puesto con sus cuadernos para pedirle a los chicos que lo ayuden a darle forma. Eran muchas historias y ella nos propuso que la Legislatura fuera parte del proyecto”, comenta.

image.png

Así, con una idea dando vuelta sobre las personas indicadas, a principio de año la autoridad escolar llegó con alrededor de 10 cuadros de distintos tamaños, con sus hojas tatuadas de palabras que habían salido de los puños de Ladislao, quien escribe desde que tiene memoria. Debido a la cantidad de material con el que se contaba, se realizó una preselección para armar el pequeño libro que se dividió en tres capítulos: palabras de tierra, palabras de amor y palabras de vida. Así fue como nació “Antología Poética”, el segundo trabajando literario del puestero.

El primero fue “Trovador Vallisto”, un trabajo que se publicó en 2018 gracias al apoyo de la Sociedad Argentina de Escritores. “Logre editar ese libro y fue rentable, porque vender 100 libros en Valle Fértil en menos de una semana es un privilegio, y soy un privilegiado en todo esto”, había comentado el autor tiempo atrás en un documental que aún no ve la luz. Ya en ese entonces contó al pasar que tenía como sueño pendiente la publicación de un segundo escrito que tuviera su nombre en la portada.

image.png

Y finalmente ese día llegó y ese sueño se cumplió. Durante la presentación participaron alumnos de la escuela como personalidades del departamento, en una jornada donde no faltó la emoción y el agradecimiento no solo de los vecinos de Elizondo, sino también de las autoridades provinciales que llegaron hasta lo inhóspito de las sierras vallistas para ser parte de un momento irrepetible donde los hicieron sentir como en casa.

Antología es una colección de poemas que surgen desde las profundidades de los sentimientos de un puestero de 67 años que solo hizo hasta séptimo grado de primaria. “No he tenido la suerte de ir a una universidad o ir más allá de los 7 años de la escuela primera, pero me la he rebuscado para aprender”, comentó Ladislao en su momento.

54124441367_ac7fe567f0_o.jpg

Su vida transcurre entre las sierras, los animales y los incontables cuadernos cuyas hojas va llenando con poesías, cuentos, narraciones y hasta canciones. Asegura que tiene más de 700 canciones escritas que no ven la luz, pero no pierde las esperanzas que alguna vez salgan de las fronteras de las sierras para que viajen montadas sobre melodías para transmitir lo que siente.

54125523973_efd6ffcdee_o.png

La vida lo ubicó en Sierras de Elizondo, un pueblo en el que no viven más de 100 familias. Sus deseos y anhelos lo convirtieron en el puestero poeta con libros publicados. Su historia sin duda es un ejemplo para aquellos que aún creen que hay sueños imposibles.