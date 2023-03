Amor por los animales, esfuerzo a cambio de nada y la historia que dio origen a un refugio que conmovió a los sanjuaninos

Refugio "La Casa de Tronquito"

El refugio tiene dos años, pero la dedicación de Cecilia por los perros viene desde hace tiempo. “Estuve 8 años dándole de comer a los perros de la Quebrada de Zonda y cuando empezó la pandemia comencé a traérmelos. Me traje 8 y los tuve en guardería. El problema es que tenía mucha deuda en guardería y solo de los 8 dimos dos en adopción. Ahí comenzamos con la idea de alquilar un lugar para no generar gastos en guardería. Empezamos con 6 y ahora tenemos 90”, comenta la proteccionista.

Los perros rescatados vivieron en el pasado situaciones de vulnerabilidad y maltrato. Algunos habían estado años encadenados, otros eran golpeados o dejados a la intemperie, sin hablar de los abandonados o los que fueron tirados por sus familias adoptantes. El objetivo del refugio es darle un espacio en el que puedan vivir de manera libre y sana, a la espera de una familia que ofrezca una adopción responsable. Sobre ello Cecilia es muy detallista en conocer quien adopta alguno de sus perros, ya que lamentablemente le ha pasado tener que rescatarlos nuevamente.

No es sencillo darlos en adopción, pero es porque cuesta encontrar familias responsables. “No dejo que vengan acá a adoptarlos. Viene gente conocida o recomendados por amigos, pero sino los llevo yo a domicilio para saber si va a estar el animal en un lugar asegurado, que no se escape, no lo envenenen, que no los tengan encadenados, que le den la alimentación que se merecen porque ya me ha pasado en dos situaciones que he tenido que sacarlos de esas familias y traerlos de vuelta”. La dedicación de Cecilia no culmina cuando el animal sale del refugio. Ella les va haciendo un seguimiento con las familias adoptantes, con quienes establece lazo de familia.

El espacio donde conviven los canes se sostiene a base de muchísimo esfuerzo. Cecilia y su marido reciben distintas donaciones. Algunas quedan en el refugio, otras se venden con el objetivo de contar con dinero para comprar alimento, que representa un gasto mensual de 300.000 pesos. “Le dedicamos todo el día a los perros, es una tarea muy gratificante”, señala Cecilia.

Tronquito y la historia que dio origen al refugio

En una de las visitas que Cecilia realizó a la Quebrada de Zonda junto a su marido encontró un perro que tras varios días dio en adopción. Lamentablemente, la familia adoptante no cuido del animal como correspondía, y un día un auto lo atropelló.

El perro, tras el accidente, perdió una pierna y quedó discapacitado. Fue en esa instancia que Cecilia se reencontró con él y algo dentro de ella le decía que necesitaba un espacio para tenerlo a él y al resto de los animales que pasaran por situaciones similares. “Es mi Tronquito. Él fue quien me salvó, no yo a él. Por eso el refugio lleva su nombre”, cuenta.

La experiencia de Forjar Camino y la sorpresa de ser los favoritos del público

Una chica que sigue al refugio en redes le escribió a Cecilia comentando sobre el programa del Ministerio de Turismo y Cultura. “Me inscribí para ver si tenía suerte. Los chicos del Forjar Camino vinieron al refugio, lo conocieron y ahí empezamos una experiencia increíble, hermosa. Estoy súper feliz de haber participado de este programa”, remarcó Ceci.

La noche en la que se conocieron los ganadores Cecilia comenta que durante mucho tiempo le estuvo pidiendo a Tronquito y a Dios que se les diera, ya que necesitan mucho el dinero para poder continuar existiendo. “Estoy feliz de tener el apoyo, de saber que hay tanta gente que ama a los animales, gente de otras provincias que nos conoció por el Forjar Camino y donan. Es hermoso".

El refugio ganó un millón de pesos, dinero que ya tiene su destino. “Nuestro sueño es comprar alimento mensual. También arreglar la camioneta, que es lo que tanto necesitamos, y luego ver. Nosotros estamos alquilando, se nos vence el contrato en mayo y no sé lo que vamos a hacer. El sueño es tener una finca propia para acondicionarla como ellos se merecen. Ese es el gran sueño”, finalizó Cecilia.