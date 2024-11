Abel Pintos con Tiempo: "Le tengo cariño a la Fiesta del Sol, el público sanjuanino me vio crecer en ella"

-Justamente hace tiempo que no ando por San Juan. De hecho, estoy seguro de que la última vez que estuve en la provincia fue justamente en una fiesta popular, pero ya hace un tiempo atrás. A la Fiesta del Sol le tengo un cariño muy particular, primero porque siempre es una fiesta que desde la producción se ve y se siente muy imponente. Uno como artista cuando está arriba del escenario tiene, además del gusto de encontrarse con el público, la oportunidad de dar un concierto en un escenario normalmente de mucho desarrollo, y me refiero a la puesta en escena.

48d3e5f8-ef28-48e0-9a81-f2be4ec37a71.jfif

-A la FNS ya viniste en otras oportunidades...

-Yo voy desde hace muchos años a la fiesta, entonces le tengo un cariño muy particular. Gran parte del público de San Juan me vio crecer, me vio crecer precisamente en este escenario. Me siento verdaderamente con una emoción muy especial y, bueno, con muchas expectativas de que el público disfrute del show. Además, también es cierto que me genera expectativa, como le debe generar a todos el hecho de que se haga en un momento del año distinto. Una fiesta que siempre estuvo en febrero y que ahora se haga en otro momento del año, de repente es una jugada nueva y eso tendrá su propia energía. Estoy expectante por ver al público y cómo vive la fiesta.

-Además es inédita también por el lugar, porque se realiza en un estadio de fútbol...

-La gente de técnica me envió imágenes del lugar. Nuestra avanzada está trabajando en San Juan de manera adelantada. Ellos me enviaron videos, me mostraron un poco cómo estaba armado todo. Me pareció que está buenísimo, que es espectacular. Creo que el hecho de emplazar esta fiesta con todo lo que significa para los sanjuaninos y para toda Argentina, en este estadio, creo que no va a ser otra cosa que sumarle mística al lugar, que al final es lo que le da vida a los lugares.

-Recorres el país a lo ancho y largo, ¿podes diferenciar los públicos? ¿cómo calificas al espectador sanjuanino?

-Puedo diferenciarlos. Siempre dije que, en mi opinión, cada lugar tiene su propio carácter, porque cada sociedad funciona de una manera distinta. Siempre pongo el mismo ejemplo. No funciona igual una sociedad en la que se duerme siesta que una sociedad en la que no se duerme siesta. Es otro el carácter, es otra la energía, ni mejor ni peor, pero uno va advirtiendo ese carácter y con el tiempo lo va conociendo cada vez más. A mí, en lo personal, el público sanjuanino siempre me resultó un público eufórico, como suelen ser los públicos en Argentina en general; porque el argentino es eufórico, especialmente con las cosas que nos provocan pasión, como la música o el fútbol. Pero al mismo tiempo tiene la característica, desde mi punto de vista, de ser un público muy atento, un público que escucha mucho.

44aee51c-deee-44ce-b061-b68e340940d5.jfif

-Mencionaste la siesta, en San Juan se duerme mucho de tarde, ¿vos adoptaste esa tradición o no?

-Tengo niños muy pequeños, entonces las siestas, de a poco, de una manera u otra, se fueron diluyendo. Cuando existen son un lujo, pero con gusto, la verdad. Pero estando de gira sí hay. Siempre me hago espacio para una siesta, sobre todo porque tengo una rutina de amanecer muy temprano, que está muy incorporada en mí; entonces a veces yo termino un show a las 3 de la mañana, me subo al micro de gira para trasladarme a otra ciudad y me acuesto cansado. Pero sin embargo a las 6 y media, 7, me despierto solo y me tengo que levantar. De gira siempre duermo siesta, en casa no tanto.

-Volviendo a tu regreso a San Juan, Luciano Pareyra también va a estar en la Fiesta del Sol, ¿puede generarse algo juntos en el escenario?

-No estoy seguro, no generaría mucha expectativa al respecto. Es cierto que estamos trabajando juntos a diario, de hecho hoy (jueves) terminamos la etapa de ensayos para ya dar inicio a una temporada de 30 funciones en dos meses, Imaginate que el cariño, el respeto y la amistad están. Esto de trabajar a diario juntos se ha profundizado y se ha sellado mucho más todavía. Pero la verdad es que esta posibilidad de ser parte de la misma noche en San Juan surgió casi por casualidad, nos pone súper contentos. Pero no sabemos cómo es la dinámica del festival, no sabemos bien cómo es, entonces yo no sé si existe la posibilidad real de llegar a cruzarnos por una cuestión de tiempo. Pero estoy que será noche muy particular y familiar, porque me parece que los tres públicos son muy familiares, y de música popular, y folclórica, y va a estar divino todo.

-¿Algún mensaje para los sanjuaninos?

-Decirles que vamos a hacer un concierto, yo creo que el tiempo que tenemos en escena creo que es algo así como de una hora y cuarto, una cosa así. Entonces en ese tiempo voy a intentar comprimir, o sea, juntar todas las canciones posibles que hemos compartido en los últimos años con el público sanjuanino. Al mismo tiempo haremos un repaso por estos casi 30 años de música cumplida. Así que voy a estar tocando canciones en ese tiempo de escena de todas las épocas de mi música.