A siete años de la caída de un avión en un barrio pocitano: las fotos del accidente que pudo ser una tragedia

avión 9.webp El avión fumigador cayó en la puerta de un kiosco que justo ese día no había abierto.

La habilidad de Labado fue clave para que el fumigador no caiga arriba de ningún niño. Era verano y algunos jugaban en la cuadra pero el piloto maniobró de manera tal que algunas partes del avión, como las ruedas, quedaron en el techo de una escuela y el resto en la puerta de un kiosco. Ese día, justo, la dueña del negocio había salido a hacer trámites y el almacén permanecía cerrado. "No estaba, había salido al centro a hacer cosas con mi señora y mi hijo, me avisaron los vecinos", revelaba Rodrigo López a Tiempo de San Juan en aquel momento.