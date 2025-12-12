viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reunión

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes reanudaron este viernes la sexta sesión de la cuarta negociación paritaria 2025 en el Centro Cívico, tras el cuarto intermedio solicitado la semana pasada para analizar la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este viernes, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET retomaron la sexta sesión correspondiente a la cuarta negociación paritaria 2025. El encuentro se desarrolló en el Centro Cívico y estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

Lee además
La foto de la paritaria anterior. 
En el Centro Cívico

Comenzó una nueva reunión paritaria: qué dijo el Gobierno en la previa

De la reunión participaron también el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y el asesor Jurídico del Ministerio de Educación, Martín Recabarren.

Por la representación gremial estuvieron presentes, por UDAP, la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor Técnico, Walter Ríos. Desde AMET participaron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrián Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos. Por UDA asistieron la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, Elena Hierrezuelo; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.

La nueva sesión se retomó tras lo ocurrido el viernes pasado, cuando se realizó la quinta instancia de la Paritaria Docente 2025 en el Ministerio de Educación. En esa oportunidad, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, abrió el encuentro y luego el ministro Gutiérrez expuso la situación financiera provincial, marcada por la reducción del flujo de fondos nacionales destinados a educación, como Fonid, conectividad, capacitación y otros programas que antes absorbía el Gobierno nacional.

Durante aquella reunión, el Ejecutivo presentó una propuesta salarial que incluyó: actualización mensual del valor índice según el IPC para diciembre 2025; incremento de 4 puntos al nomenclador docente; aumento de 5 puntos del código E60 para llevarlo a 44 puntos; y un incremento del 5% del valor índice en marzo de 2026. Los gremios solicitaron un cuarto intermedio para analizar la oferta y condicionaron su respuesta a mejoras para enero y febrero.

Finalmente, ambas partes habían acordado retomar la negociación este 12 de diciembre a las 14, instancia que se concretó este viernes en el Centro Cívico.

Temas
Seguí leyendo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Te Puede Interesar

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson
Solidaridad

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio
De cara a las fiestas

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico
Reunión

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión