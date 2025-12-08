Ley de Transporte: el peronismo, con cautela y a la espera del proyecto con modificaciones

Luego de una maratónica semana de labor parlamentaria, la Cámara de Diputados terminó de revisar el viernes pasado los 81 artículos de la Ley de Transporte, que se tratará este jueves 11 de noviembre. Si bien ya está confirmado su tratamiento debido a que hay una moción de preferencia que así lo establece, este martes será clave porque el oficialismo mostrará el proyecto ya terminado y, de esta manera, el resto de los bloques verán si está con las modificaciones aportadas o no. De esto depende el apoyo o no, sobre todo de los sectores más opositores como el peronismo.

Según comentaron fuentes del peronismo en la Legislatura provincial, esperan observar este martes el proyecto terminado de la Ley de Transporte, para luego tomar una definición oficial sobre si lo apoyarán o no el próximo jueves. Cabe recordar que este martes también se podría llevar adelante una reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), por lo cual la ley podría tener despacho favorable y podría evitarse que se trate sobre tablas. Posteriormente, sobre las 12 del mediodía, hay labora parlamentaria, donde se deciden los temas que se tratarán en la sesión.

De todos modos, el oficialismo ya contaría con los votos para aprobar la ley el jueves. Es que el bloquismo, que había sido muy crítico con algunos puntos del proyecto, estaría conforme con los cambios adoptados. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el referente del Frente Renovador, Franco Aranda.

De qué se trata la ley

El proyecto de modernización del transporte en San Juan busca actualizar una legislación considerada obsoleta y ordenar la prestación del servicio público de traslado de personas y cargas. Impulsada por el oficialismo, la iniciativa plantea un marco centrado en el usuario y propone abandonar el sistema de licencias para reemplazarlo por un registro digital, con el objetivo de desarticular el histórico negocio de compra, venta y alquiler de permisos. Además, incorpora por primera vez la regulación de aplicaciones de movilidad como UBER y DIDI, definidas como “terceros de contactabilidad” con responsabilidad frente al pasajero según el Código Civil y Comercial, y deja atrás la tarifa regulada para habilitar una tarifa libre de carácter orientativo, permitiendo variaciones según la calidad del servicio.

Convocatoria para movilizarse en contra de la aprobación

Desde el sector de conductores de taxis y remises citaron a una concentración para este miércoles 10 de diciembre a las 7:30 de la mañana, en Las Heras y Laprida, con el objetivo de marchar en contra de la aprobación de la Ley de Transporte.