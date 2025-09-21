Las perlitas de la campaña sanjuanina (hasta ahora): tiktoks, caras largas y "vecinalismo"

La campaña para las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre está en auge en San Juan. Las camionetas con altavoces repiten los jingles, los candidatos caminan por los barrios y suman presencia en las redes sociales. Las tres fuerzas que pican en punta para la renovación de bancas en la Cámara de Diputados de la Nación —orreguismo, peronismo y La Libertad Avanza— tienen estilos distintos de proselitismo. El oficialismo apuntó a la inauguración de obras, principalmente municipales, hasta el 1 de octubre, cuando ponga todo el dispositivo electoral a recorrer la provincia; el Partido Justicialista se ajustó a la estructura de las Juntas Departamentales y a las intendencias de Chimbas y Rawson; mientras que el partido del presidente Javier Milei apeló al puerta a puerta con comerciantes.

Además de los tres candidatos titulares del frente Por San Juan -el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el diputado Federico Rizo-, uno de los dirigentes más pedidos por los armadores territoriales del oficialismo es el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego. El hermano del Gobernador es, en conjunto con el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, el jefe de la campaña provincial.

El pedido surgió en Chimbas, departamento en el que el orreguismo tiene puesta la lupa y los esfuerzos con mayor ahínco porque es un bastión del peronismo. Durante la caminata por el Lote Hogar 62, algunos dirigentes pidieron la presencia del "Orrego chico". "Tiene buena recepción, nos suma", dijo uno de los armadores oficialistas en el distrito que gobierna la peronista Daniela Rodríguez. Parece que el pedido hizo efecto y el santaluceño acompañó después en Rawson.

Los Tik Tok de Martín y Palma

Las redes sociales es uno de los terrenos a conquistar por el orreguismo. Sobre todo para reforzar la vinculación con las juventudes más allá de las políticas públicas. El Vicegobernador y la ministra tomaron protagonismo en clips que se viralizaron y generaron repercusiones en grupos de WhatsApp. Los dos marcaron el ritmo de la campaña con pasos de baile. "El Fabián Martín tiktokero no exis..." y "movimiento y energía con la gente", publicaron.

¿Y ustedes ya hicieron este trend? ¿Qué puntaje le dan a @Fabian Martin? #XSanJuan El equipo de @Marcelo Orrego

El peronismo en modo "Menem Móvil"

El exintendente de San Martín y candidato a diputado nacional, Cristian Andino, armó su propio "Menem Móvil". Quizá aprovechó el resurgimiento de la figura del expresidente con la serie homónima. Andino puso un Dodge ploteado con Fuerza San Juan. "Es como un camión como el de mi viejo, de su esfuerzo nacieron mis oportunidades", dijo en un video en redes sociales. ¿La idea? Que la gente acerque sus "propuestas" para el Congreso a cambio de un árbol.

Cristian Andino on Instagram: "Soñar juntos es el primer paso para transformar San Juan Quiero invitarte a que me cuentes tus sueños e ideas para tu barrio, tu departamento y para toda la provincia. Cada propuesta será estudiada por mi equipo técnico, porque si me das la oportunidad voy a trabajar incansablemente para que los sueños de los sanjuaninos y sanjuaninas puedan hacerse realidad. A cambio, te llevarás un árbol , símbolo de vida, de aire puro y del cuidado de nuestro medio ambiente. Porque así como sembramos un árbol para ver crecer sus frutos, también sembramos sueños para construir un futuro mejor. Escribí tu sueño. Recibí tu árbol. Hagamos crecer San Juan juntos ¡Fuerza San Juan!"

Caras largas en Sarmiento

El senador Sergio Uñac visitó la Junta Departamental de Sarmiento. Es la primera aproximación territorial del exgobernador en campaña. Participaron los dos sectores del peronismo que hasta hace poco estaban distanciados: el que responde al exintendente Alberto Hensel y el que reporte al exintendente Mario Martín. Fue una excepcionalidad encontrarlos juntos porque todavía siguen vigentes algunos reproches de la campaña del 2023. El espacio del exsecretario de Minería de la Nación sostiene, off the record, sus quejas hacia Martín por aparentemente "jugar para atrás" en los comicios por la Intendencia. Uñac publicó la foto de la "unidad" en redes sociales. "La cara de Hensel lo dice todo", comentaron algunos testigos de la foto.

La campaña "vecinal" de La Libertad Avanza

A diferencia del resto de las fuerzas políticas sanjuaninas, en La Libertad Avanza consideraron que la campaña en redes sociales "está cubierta" entre el material que envían desde la cúpula partidaria nacional y las producciones audiovisuales breves que fabrican en la provincia. Recientemente, la Juventud de LLA San Juan publicó una serie de videos de la "campaña sin filtro". Entonces, los armadores libertarios buscan mayor presencia territorial.

Esteban Elizondo on Instagram: "Así se vive la campaña de @lalibertadavanzasanjuanok SIN FILTRO Conociendo la opinión de los comerciantes de Pocito."