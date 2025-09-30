martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cargo picante

La selección de la terna para Fiscal General en San Juan se hace esperar

La reunión del Consejo de la Magistratura para elegir los tres preseleccionados para la cobertura del cargo de Jimmy Quattropani prevista para este martes se suspendió. No hay fecha todavía para retomarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.

La sesión del Consejo de la Magistratura de San Juan, que tenía este martes como objetivo definir la terna de candidatos para el puesto de Fiscal General ante la Corte de Justicia, fue suspendida. La causa de la postergación fue la ausencia de una de las consejeras, la abogada Valeria Torres, debido a problemas de salud, según informaron fuentes del organismo. No obstante, se especula con que no prima el acuerdo entre los consejeros todavía, debido a lo sensible del cargo en juego y la puja política que conlleva.

Lee además
el capital en juego en la designacion del fiscal general: 615 empleados, designaciones y munequeo electoral
Justicia

El capital en juego en la designación del Fiscal General: 615 empleados, designaciones y muñequeo electoral
la ministra palma hablo de la eleccion del fiscal general: no me interesa el apellido ni los vinculos
El sucesor de Quattropani

La ministra Palma habló de la elección del fiscal General: "No me interesa el apellido ni los vínculos"

Así, en la versión oficial, la decisión de no presentar las ternas se tomó al no estar presentes los cinco integrantes del Consejo. Ahora debe fijarse una nueva fecha que algunos consejeros consideran que debe ser lo antes posible, ya que el procedimiento para reprogramar simplemente requiere el acuerdo entre los miembros. El trabajo más extenso, que consistía en las entrevistas a los postulantes, ya se ha completado, lo que debería facilitar la reprogramación, según dijeron las fuentes.

El cargo de Fiscal General está siendo cubierto de manera provisional por Daniel Galvani, quien ya está desempeñando la función hace semanas, incluso antes de que se produzca la vacante por el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria (Corte de Justicia) e integrado también por la representante del Ejecutivo, Laura Palma; la representante del Legisladores, Fernanda Paredes; y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Torres.

Este proceso de selección refleja una puja política entre el oficialismo y la oposición provincial. De los 35 aspirantes iniciales, la discusión parece haberse reducido a seis candidatos principales, según versiones que se dan en medio del hermetismo del Consejo sobre los avances de la definición de la terna.

Impulsados por el oficialismo suenan Adriana Tettamanti (jueza), Guillermo Baigorrí (camarista) y Daniel López (profesional con trayectoria bancaria). Apoyados por la oposición peronista se habla de Rolando Lozano y Fernando Rahmé (ambos secretarios del Ministerio Público), y Celia Maldonado (jueza de Garantías).

Una vez que el Consejo de la Magistratura defina la terna, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados. En esta instancia, al oficialismo le falta solo un voto para alcanzar la mayoría simple necesaria para la designación, lo que convierte la elección del próximo Fiscal General en un momento decisivo para la dinámica política provincial. Incluso no se sabe con certeza si esta votación se dará antes o después del 26 de octubre cuando son las elecciones legislativas nacionales.

Temas
Seguí leyendo

Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Tras el regreso a las actividades en San Juan, cerró una planta de Tía Maruca en Buenos Aires

Agua, género y política: ¿sanjuaninas votando a principios del siglo XIX?

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez llega a San Juan para participar del Congreso de la Juventud de La Libertad Avanza

El dólar en San Juan cotiza este martes entre $1.380 y $1.470, fluctuando entre el oficial y el blue

San Juan refuerza el apoyo a la primera infancia con un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Caucete

Dos hospitales del interior sanjuanino empiezan a realizar cirugías laparoscópicas

Una por una, mirá las 44 movilidades que rematarán en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
le revisamos el celular a raul moreno: sus emojis de avion, su trabajo en river y su contacto mas famoso
Paren en Off

Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Reporte oficial

Muerte en Chimbas: la ayuda de un cafetero y el rol de un camionero en medio de la desesperación

Te Puede Interesar

Reacciones dispares de los sectores productivos de San Juan frente al programa de Gestión de Demanda de Energía que lanzó la Nación. 
Electricidad

Cómo reciben en San Juan el plan de Milei que pagará a empresas que ahorren luz en el verano

Por Elizabeth Pérez
Donald Trump y Javier Milei, durante uno de los encuentros mantenido por ambos presidentes.
En Estados Unidos

Milei volverá a reunirse con Trump, en medio de la incertidumbre por el radiotelescopio chino de Calingasta

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Se terminó la espera

¡Ya están a la venta las entradas para el TC2000 en El Zonda!

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

El padre Rómulo Cámpora volvió a desempeñar su tarea de sacerdocio tras sufrir un ataque cardíaco. 
Tras la internación

Con bastón y su característica sonrisa, el padre Rómulo retomó sus actividades