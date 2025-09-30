La selección de la terna para Fiscal General en San Juan se hace esperar

Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.

La sesión del Consejo de la Magistratura de San Juan , que tenía este martes como objetivo definir la terna de candidatos para el puesto de Fiscal General ante la Corte de Justicia , fue suspendida. La causa de la postergación fue la ausencia de una de las consejeras, la abogada Valeria Torres, debido a problemas de salud, según informaron fuentes del organismo. No obstante, se especula con que no prima el acuerdo entre los consejeros todavía, debido a lo sensible del cargo en juego y la puja política que conlleva.

El sucesor de Quattropani La ministra Palma habló de la elección del fiscal General: "No me interesa el apellido ni los vínculos"

Así, en la versión oficial, la decisión de no presentar las ternas se tomó al no estar presentes los cinco integrantes del Consejo. Ahora debe fijarse una nueva fecha que algunos consejeros consideran que debe ser lo antes posible, ya que el procedimiento para reprogramar simplemente requiere el acuerdo entre los miembros. El trabajo más extenso, que consistía en las entrevistas a los postulantes, ya se ha completado, lo que debería facilitar la reprogramación, según dijeron las fuentes.

El cargo de Fiscal General está siendo cubierto de manera provisional por Daniel Galvani, quien ya está desempeñando la función hace semanas, incluso antes de que se produzca la vacante por el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

El Consejo de la Magistratura está presidido por Juan José Victoria (Corte de Justicia) e integrado también por la representante del Ejecutivo, Laura Palma; la representante del Legisladores, Fernanda Paredes; y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Torres.

Este proceso de selección refleja una puja política entre el oficialismo y la oposición provincial. De los 35 aspirantes iniciales, la discusión parece haberse reducido a seis candidatos principales, según versiones que se dan en medio del hermetismo del Consejo sobre los avances de la definición de la terna.

Impulsados por el oficialismo suenan Adriana Tettamanti (jueza), Guillermo Baigorrí (camarista) y Daniel López (profesional con trayectoria bancaria). Apoyados por la oposición peronista se habla de Rolando Lozano y Fernando Rahmé (ambos secretarios del Ministerio Público), y Celia Maldonado (jueza de Garantías).

Una vez que el Consejo de la Magistratura defina la terna, la decisión final será tomada por la Cámara de Diputados. En esta instancia, al oficialismo le falta solo un voto para alcanzar la mayoría simple necesaria para la designación, lo que convierte la elección del próximo Fiscal General en un momento decisivo para la dinámica política provincial. Incluso no se sabe con certeza si esta votación se dará antes o después del 26 de octubre cuando son las elecciones legislativas nacionales.