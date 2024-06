José Luis Gioja, en Off the record: "No voy a ser candidato" en el 2025, "hay que renovar"

El miércoles, el tres veces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, tuvo un mano a mano imperdible con Off the record, el streaming de Política de Tiempo. Hizo un repaso de las causas de la derrota electoral del 2023, habló de la unidad en el Partido Justicialista y negó que vaya a ser candidato a diputado nacional en el 2025.

En ese sentido, Gioja enumeró las razones de la derrota del peronismo. Según dijo, Uñac "sabía que no podía ser candidato" e igual insistió, lo que provocó que la Corte Suprema lo inhabilitara. Otro error fue "separar la elección de diputados e intendentes de la elección de gobernador" y "poner a un buen tipo como Rubén" Uñac.

El exmandatario provincial resumió que en la jornada electoral del 2 de julio, los dirigentes que responden a Uñac "no laburaron. Nos consta que los autos los tenían parados. No movilizaron".

En cambio, valoró que el giojismo "con tres aceitunas, dos palillos y un poquito de maní hicimos un banquete". De hecho, "sacamos 50.000 votos más que ellos".

Embed - OFF THE RECORD | EN VIVO

No obstante, hay un compromiso en la búsqueda de unidad del peronismo. "La gente no quiere más discusiones. Vamos a hablar, ese es el compromiso. Si se da, bueno, bien, sino también", manifestó Gioja. También señaló que "tienen que darse un montón de cosas. Hay que generar empatía para poder transitar juntos. Eso se rompió porque nosotros no tuvimos nada que ver con el gobierno de Sergio. Nos sacaron todo, echaron compañeros".

Ahora, "hay que discutir propuestas. Hemos acordado ver si podemos avanzar. La unidad tiene que ser con todos. Uñac es más permeable. Hay que invitar otros actores".

En ese aspecto, profundizó: "Con Gramajo hemos trabajado juntos. Es un tipo que tiene que estar, es un departamento importante. Baistrocchi, si está dentro del justicialismo, tiene que estar".

¿Fecha de elecciones justicialistas? "Quedamos de acuerdo en que si había elecciones nacionales, se votaba en esas elecciones", dijo y bromeó: "10 de septiembre también".

Gioja también habló de la interna nacional que aqueja al Partido Justicialista: "No la entiendo, pero existe". Marcó su postura. Para el sanjuanino, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires "Axel Kicillof es el compañero más representativo que tiene el peronismo, es el enemigo número uno de quien hoy conduce la argentina".

"Vamos a encontrar el líder y el proyecto. Vamos a salir. Cristina sigue siendo importante. Kicillof es el principal cuadro político que tenemos. Hablo con él porque es parte de la conducción actual. Me contó su visión de la interna actual", comentó Gioja. Sobre la relación de Kicillof con el presidente de La Cámpora, Máximo Kirchner, opinó: "Yo creo que está roto. Pero en política todo es posible".

Durante el último mes, sonó con fuerza que Gioja irá como candidato a diputado nacional en el 2025. No eran rumores, era información sobre una decisión que se está barajando. El exgobernador lo negó: "No voy a ser".

Gioja afirmó que "esta actividad que es la política me ha realizado como persona. Me la dio el justicialismo y tengo que devolverle al justicialismo" y que una candidatura "no es lo que hoy me interesa más". "Me siento realizado. Tengo 74 años, me siento bien, al accidente lo pasamos, pero hay que renovar, el peronismo produce dirigentes", comentó.

Sucedió antes y puede suceder ahora. En la previa a las elecciones del 2023, Gioja también ocultó su intención. Recién reveló sus ganas en una transmisión de Off the record, a fines del 2022 con una frase memorable: "Nunca le saqué el culo a la jeringa".