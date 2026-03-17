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Funcionarios

Guillermo Arancibia es el nuevo director Ejecutivo de ANSES

Arancibia ya estaba en funciones en la Agencia, y viene haciendo carrera en el Estado desde hace dos décadas con el macrismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, nombró este martes a Guillermo Arancibia al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), tras la renuncia de Fernando Bearzi, quien asumió la conducción del organismo en febrero de 2025.

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Arancibia, quien había asumido en marzo de 2024 como subdirector Ejecutivo de Prestaciones de Anses, cuenta con antecedentes de gestión en la Dirección General Unidad de Gabinete de Asesores. Su designación corrobora la rotación de cuadros técnicos con experiencia operativa, en un contexto donde las reestructuraciones de alto nivel se multiplican en la administración.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el funcionario fue gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Antes, en 2007, fue designado como Director General de la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre de 2015, antes de pasar a la gerencia general de la SRT.

Capital Humano anunció que el recambio en la dirección de Anses marcará un énfasis en la “digitalización de los procesos, con el objetivo de optimizar la gestión, agilizar trámites y modernizar el organismo”. El comunicado, difundido a través de redes sociales, subrayó la prioridad que el Ejecutivo otorga a la eficiencia administrativa en el actual contexto de reorganización interna.

El cambio responde a una estrategia de modernización institucional que el gobierno de Javier Milei busca profundizar mediante la digitalización y optimización de procesos, con el objetivo de agilizar la gestión y actualizar el funcionamiento de la agencia encargada de las principales prestaciones sociales en Argentina.

La salida de Bearzi

Fernando Bearzi había asumido la dirección de ANSeS luego de la destitución de Mariano de los Heros en febrero de 2025, quien fue desplazado tras divulgar los planes del presidente Javier Milei respecto a una reforma previsional que no estaba agendada en el cronograma inmediato de la Casa Rosada.

Bearzi sumaba una larga trayectoria en el sector financiero y mantiene un enlace directo con el ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de ocupar la titularidad de Anses, Bearzi lideró su firma Bearzi y Asociados hasta 2015, integró como director esta agencia estatal en Edenor en 2016, y luego se desempeñó como ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020. Entre 2020 y 2023, ocupó la dirección académica del Posgrado de Finanzas de la Universidad Católica Argentina (UCA). Además, presidió el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) al inicio del mandato actual y, desde marzo, era subdirector Ejecutivo de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Su renuncia se inscribe en un proceso de ajustes internos que, en las últimas semanas, alcanzó otros ámbitos de la administración nacional. El reemplazo fue decidido por Pettovello.

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