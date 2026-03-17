Trump, al funcionario antiterrorista que renunció: "Muy débil"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este martes que es “algo bueno” que el director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, haya renunciado debido a sus objeciones a la guerra con Irán, y lo criticó por ser “muy débil en materia de seguridad”.

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“Cuando alguien trabaja con nosotros y dice que no creía que Irán fuera una amenaza, no queremos a esa gente”, dijo Trump desde el Despacho Oval, citado por la cadena CNN. “No son personas inteligentes, o no son personas astutas”.

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que Kent renunciara a su cargo como director del Centro Nacional de Antiterrorismo. En su carta de dimisión escribió: “no puedo, con la conciencia tranquila, apoyar la guerra en curso con Irán”.

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I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Kent también afirmó que Irán no representaba “ninguna amenaza inminente” para Estados Unidos, y acusó a Israel de empujar al Gobierno de Trump hacia la guerra.

Kent declaró que no puede apoyar el envío de la próxima generación a “luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses”.

Trump, quien designó a Kent para el cargo, declaró a la prensa que siempre lo había considerado “un buen tipo”. Sin embargo, el presidente estadounidense insistió en que Irán representa una amenaza para Estados Unidos, y añadió sobre Kent que “es bueno que ya no esté”.

“Irán era una amenaza”, dijo Trump. “Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representaba Irán”.

Previamente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, emitió un extenso comunicado con el objetivo de desacreditar a Kent después de que anunciara su dimisión.

Leavitt afirmó en una publicación en X que Trump “tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos”, y añadió que dichas evidencias “fueron recopiladas a partir de numerosas fuentes y factores”.

“El comandante en jefe determina qué constituye o no una amenaza, porque es él quien está constitucionalmente facultado para hacerlo, y porque el pueblo estadounidense acudió a las urnas y le confió a él, y solo a él, la facultad de tomar esas decisiones finales”, dijo Leavitt, reportó CNN.

A continuación, criticó lo que describió como una “acusación absurda” de Kent, según la cual Trump “tomó esta decisión basándose en la influencia de otros, incluso de países extranjeros”, calificándola de “insultante y ridícula”.

Otros asesores externos de Trump han arremetido contra Kent, entre ellos el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Taylor Budowich, quien lo calificó de “ególatra enloquecido” y “perdedor”, junto con la activista de derecha Laura Loomer, quien sugirió que llevaba “mucho tiempo” advirtiendo sobre Kent.