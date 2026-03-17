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Conflicto

Tras la amenaza de Trump, Rusia le prometió a Cuba toda la ayuda necesaria

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recordó que la isla padece una grave situación humanitaria agravada por el embargo por parte de Estados Unidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Kremlin ha manifestado su disposición de brindar toda la asistencia posible a Cuba ante la crítica situación humanitaria que atraviesa la isla, agravada por el embargo de Estados Unidos y las recientes declaraciones del gobierno norteamericano que sugieren una intensificación de la presión sobre la nación caribeña.

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Rusia analiza vías de cooperación El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que Moscú mantiene contactos directos con el liderazgo cubano para evaluar las necesidades urgentes del país. Según Peskov, se están gestando graves problemas humanitarios derivados de las restricciones impuestas por Washington, por lo que Rusia ya se encuentra analizando con sus homólogos cubanos las formas específicas de ayuda. El funcionario recordó que Cuba es un Estado soberano e independiente, lamentando que deba enfrentar un "asfixiante embargo" que frena su desarrollo económico.

Escalada de tensión y "bloqueo energético" La postura rusa surge en un contexto de alta hostilidad por parte de la administración de Donald Trump. El mandatario estadounidense firmó recientemente una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a las importaciones de aquellos países que suministren petróleo a Cuba, una medida que busca aislar aún más a la isla. Además, Trump ha declarado una emergencia nacional, alegando una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Esta estrategia ha sido calificada por el Gobierno de La Habana como un "bloqueo energético". El presidente Miguel Díaz-Canel informó que el país ha pasado tres meses sin recibir suministros de petróleo del extranjero, lo que ha provocado un colapso en la red eléctrica nacional y recurrentes apagones que afectan la vida cotidiana de la población.

Amenazas de control territorial La preocupación internacional se ha disparado tras las polémicas declaraciones de Donald Trump, quien afirmó recientemente: “Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”. Estas palabras han sido interpretadas por diversos analistas como una amenaza directa a la soberanía cubana, reforzando la narrativa de una posible intención de control o "colonización" por parte de Washington.

Ante este escenario, la alianza estratégica con Rusia se presenta como un salvavidas fundamental para Cuba, mientras Moscú insiste en el respeto a la independencia de la isla frente a lo que consideran políticas de asfixia económica externa.

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