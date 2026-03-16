Trump: "Hemos literalmente aniquilado al régimen iraní"

El presidente estadounidense, Donald Trump , declaró el lunes que Estados Unidos ha “literalmente aniquilado” al régimen iraní , en la tercera semana de la guerra, y exhortó a los aliados a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz.

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En declaraciones previas a una reunión con el consejo de administración del Kennedy Center, Trump ofreció información actualizada sobre el conflicto en curso con Irán y afirmó que el ejército estadounidense atacó más de 7.000 objetivos en todo Irán , país que, según él, experimentó una reducción del 90% en los lanzamientos de misiles balísticos y una disminución del 95% en los ataques con drones .

“Nuestra contundente campaña militar para acabar con las amenazas que plantea el régimen iraní continuó con toda su fuerza durante los últimos días. Han sido literalmente aniquilados. La Fuerza Aérea ha desaparecido. La Armada ha desaparecido. Muchos, muchísimos barcos han sido hundidos”, dijo Trump, según publicó CBS News.

“Son buques de guerra, pero supongo que no sabían cómo usarlos. La defensa antiaérea ha sido diezmada. Su radar ha desaparecido, y sus líderes han desaparecido. Aparte de eso, les está yendo bastante bien”, agregó el mandatario.

También afirmó que más de cien buques de la armada iraní han sido ‘hundidos o destruidos’, entre los que se incluyen 30 buques minadores.

Si bien afirmó que el estrecho de Ormuz se encuentra en ‘muy buen estado’, instó a otras naciones que dependen del petróleo exportado a través de dicho paso a “venir y ayudarnos con el estrecho”.

“Varios países me han dicho que están en camino”, declaró Trump aunque no especificó qué países ayudarían a Estados Unidos a garantizar el acceso a través del estrecho. “Algunos están muy entusiasmados con la idea, y otros no”.

Trump declaró que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de la administración anunciarían los países que ayudarán a Estados Unidos a reabrir el estrecho. También criticó duramente a la OTAN, expresando sus dudas de que los aliados intervengan para ayudar a Estados Unidos cuando sea necesario.

“Íbamos a protegerlos, pero siempre he dicho que, cuando se les necesita, no nos protegen a nosotros”, dijo. “Ahora sí que hay necesidad”.

El presidente estadounidense acusó a Irán de utilizar inteligencia artificial para difundir desinformación sobre la guerra, pero dijo que Teherán está actualmente en conversaciones con Estados Unidos. “Están negociando y siempre hablamos”, expresó, y añadió: “No sé si están preparados todavía. Están sufriendo un duro golpe”.

Al ser preguntado sobre el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, Trump dijo que aún no lo ha visto, calificando la situación de “inusual”. “No sabemos… si está muerto o no. Nadie lo ha visto, lo cual es inusual”.

Mojtaba Khamenei, de 56 años, es el segundo hijo del difunto líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y fue elegido para suceder a su padre tras su muerte en ataques estadounidenses e israelíes a finales del mes pasado.