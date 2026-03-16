Trump dice que Estados Unidos no sabe si el líder supremo de Irán está "muerto o no"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ,dijo este lunes a que no sabe si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei —quien no ha aparecido en público desde que se anunció su designación— está siquiera vivo.

“Quiero decir, mucha gente está diciendo que quedó gravemente desfigurado; dicen que perdió una pierna, una pierna, y que, ya saben, resultó muy gravemente herido. Otros dicen que está muerto; nadie está diciendo que esté 100 % saludable”, dijo Trump en el East Room de la Casa Blanca.

“Eso podría ser por muchas razones distintas. No sabemos… si está muerto o no. Ahora que fue anunciado, diré que nadie lo ha visto, lo cual es inusual”, continuó el presidente, citado por CNN.

Khamenei sufrió una fractura en un pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación. Khamenei, de 56 años, también recibió un hematoma alrededor del ojo izquierdo, además de laceraciones menores en el rostro, dijo la fuente.