lunes 16 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medio Oriente

Trump dice que Estados Unidos no sabe si el líder supremo de Irán está "muerto o no"

La condición del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, es un misterio para Estados Unidos.

Por Agencia NA
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ,dijo este lunes a que no sabe si el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei —quien no ha aparecido en público desde que se anunció su designación— está siquiera vivo.

Lee además
mojtaba khamenei, nuevo lider supremo de iran: celebraciones y dudas por el futuro
Confirmado

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán: celebraciones y dudas por el futuro
estados unidos ofrece 10 millones de dolares por informacion sobre el ayatollah mojtaba khamenei
Recompensa

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información sobre el ayatollah Mojtaba Khamenei

“Quiero decir, mucha gente está diciendo que quedó gravemente desfigurado; dicen que perdió una pierna, una pierna, y que, ya saben, resultó muy gravemente herido. Otros dicen que está muerto; nadie está diciendo que esté 100 % saludable”, dijo Trump en el East Room de la Casa Blanca.

“Eso podría ser por muchas razones distintas. No sabemos… si está muerto o no. Ahora que fue anunciado, diré que nadie lo ha visto, lo cual es inusual”, continuó el presidente, citado por CNN.

Khamenei sufrió una fractura en un pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación. Khamenei, de 56 años, también recibió un hematoma alrededor del ojo izquierdo, además de laceraciones menores en el rostro, dijo la fuente.

Temas
Seguí leyendo

Brasil advierte que la guerra puede traer un fenómeno de inflación global

Al menos cuatro heridos en el norte de Israel tras ataque de cohetes y drones de Hezbolá

Israel afirmó haber destruido el cuartel general de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica

Cuba registra un apagón total en medio de crisis energética

Trump: "Hemos literalmente aniquilado al régimen iraní"

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América

Europa le responde a Trump que su guerra "no tiene nada que ver con la OTAN"

El petróleo se mantiene en la zona de los US$100 en medio de la liberación de barriles de reservas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump: hemos literalmente aniquilado al regimen irani
Medio Oriente

Trump: "Hemos literalmente aniquilado al régimen iraní"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete
Ruta 141

Imágenes terroríficas del choque fatal en Caucete

Imagen ilustrativa.
Siniestro vial

Tragedia en Caucete: un muerto tras un violento choque frontal en Ruta 141

El nuevo hotel de La Laja ubicado en el emblemático predio de aguas termales de Albardón, cuenta con spa, 60 plazas y restaurant, entre otros servicios.
Turismo

Hotel La Laja: por qué sigue sin estrenar el complejo termal a 30 minutos del centro sanjuanino

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.
Tras la tragedia

La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

Así viajaba Flores, tras el rescate.
Alivio

Encontraron con vida al motociclista desaparecido en Zonda: es cuñado de un intendente

Te Puede Interesar

Las otras actividades impulsadas en el Argentina Week: mosto, pasas de uva y aceite de oliva
No sólo minería

Las otras actividades impulsadas en el Argentina Week: mosto, pasas de uva y aceite de oliva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Violento ataque

Una abuela fue golpeada por un ladrón que entró a su casa de Rivadavia y le robó $200.000

Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación
Judiciales

Expropiación de la Ciudad Judicial: un perito dice que la antena de radio Colón vale tres millones de dólares y continúa el reclamo por una compensación

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala
Violencia

Un enfrentamiento en las afueras de la cancha de Desamparados terminó con un herido de bala

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares
Charla

Un diputado nacional llegará a San Juan para debatir la reforma de la Ley de Glaciares