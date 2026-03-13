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Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información sobre el ayatollah Mojtaba Khamenei

El paradero de Mojtaba Khamenei, sucesor de su padre asesinado por Estados Unidos como líder religioso y político iraní, es una incógnita para el gobierno de Donald Trump.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares para atrapar al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, y otros dirigentes iraníes.

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El Departamento de Estados Unidos extendió la recompensa para nueve altos cargos de Teherán, en donde se incluyen al ministro de Inteligencia, Esmail Khatib; el jefe adjunto del Estado Mayor, Ali Asghar Hejazi; el general de división Yahya Rahim Safavi; el general de brigada Eskandar Momeni; y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

"Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo", resalta el comunicado.

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La medida fue difundida a través del programa Rewards for Justice del Departamento de Estado, que solicitó datos sobre lo que calificó como "líderes terroristas iraníes" vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

EEUU dice que Mojtaba Khamenei está "probablemente desfigurado"

Según Estados Unidos, Mojtaba Khamenei está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, fue el encargado de comunicar la supuesta noticia, a horas del primer mensaje de Mojtaba como nuevo líder supremo de la República Islámica.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", remarcó.

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